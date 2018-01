AFFETTUOSE AMICIZIE – CONTINUA INDEFESSO LO SCAMBIO DI IMBARAZZANTI CORTESIE FRA MINOLI E IL SUO EX DATORE DI LAVORO AL "SOLE 24 ORE", ROBERTO NAPOLETANO – L’ULTIMA, IN ORDINE DI TEMPO, QUELLA SUL LIBRO COMPLOTTISTA DELL’EX DIRETTORE – "IL FATTO" SI DOMANDA: E' UN TENTATIVO PER LANCIARLO VERSO LA POLTRONA DI MENTANA A “LA 7”?

Dal Fatto Quotidiano

minoli

È ufficiale: Giovanni Minoli ama l' ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. E non perché prima di essere indagato per falso in bilancio gli assicurò uno stipendio da favola a Radio 24. Né c' entra la scelta di Minoli di affidare alla moglie di Napoletano la conduzione del programma Rai Vita da first lady, visto che lo stesso Sole 24 Ore chiarì a suo tempo che non c' era nesso tra i due ingaggi incrociati. No, è proprio ammirazione.

roberto napoletano pier carlo padoan gianni minoli

Fu evidente già a maggio scorso, quando Minoli consacrò uno dei suoi Faccia a Faccia su La7 al presidente della Confindustria Vincenzo Boccia (senza dire che era il suo datore di lavoro).

Due mesi prima Napoletano aveva lasciato la direzione del Sole dopo una perquisizione nel suo ufficio. Minoli alzò la palla a Boccia per fargli dire che sognava il ritorno di Napoletano e immediatamente i nuovi vertici del quotidiano rosa lo fecero fuori da Radio24.

roberto napoletano

Ma domenica pomeriggio ha alzato la palla direttamente a Napoletano per fargli presentare un capolavoro del giornalismo d' inchiesta, così definito da Minoli: "Un poderoso giallo politico che fa molto discutere per la completezza delle fonti e l' originalità delle ipotesi".

L' ipotesi è talmente originale ("I francesi vogliono conquistare il nord dell' Italia e magari lasciare che il sud diventi una grande tendopoli per gli immigrati di tutto il mondo") che l' economista Roberto Perotti l' ha così liquidata: "Prima ancora che implausibili, queste teorie sono contabilmente e fattualmente sbagliate".

paola severino roberto napoletano con la moglie

Un polpettone complottista che mostra il desiderio dell' autore di ricordare che nei giorni bui della Repubblica i protagonisti tutti chiedevano conforto a lui che metteva le loro parole in formalina in vista del tomo del riscatto.

Prima che Urbano Cairo si lasci convincere dal suo spompato anchor man a mettere Napoletano al tg al posto di Enrico Mentana, dovrebbe leggere il tomo. Per chi lo ha letto (ahilui) e ha visto lo show su La7 del duo Minoli-Napoletano una sola certezza: assumere il vecchio uomo Rai a Radio 24 fu una genialata. Un amico (ben pagato) è per sempre.