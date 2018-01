AHIA, PURE IL PAPA FABBRICA FAKE NEWS? - LA STORIA DELLE 'NOZZE IN VOLO' CELEBRATE DAL PONTEFICE? NON È PROPRIO UNA BUFALA MA DI SICURO NON È STATO UN ROMANTICO E SPONTANEO MIRACOLO: I DUE AVEVANO DETTO A DICEMBRE CHE SOGNAVANO DI SPOSARSI SULL'AEREO DEL PONTEFICE. LUI PROBABILMENTE NON SAPEVA, MA IL SUO STAFF...

Lorenzo Bertocchi per ''la Verità''

papa in aereo

La «sorpresa» del matrimonio in volo che ha visto protagonista papa Francesco sull' aereo che lo conduceva dalla capitale del Cile, Santiago, a Iquique, capitale della regione Tarapacà, nel Nord del Paese, è un po' meno sorprendente di quanto annunciato. Tutto è avvenuto lo scorso 18 gennaio, durante il viaggio apostolico che papa Bergoglio sta conducendo in questi giorni tra Cile e Perù.

i due assistenti di volo sposati dal papa sull aereo in cile

Secondo le cronache il matrimonio celebrato dal pontefice «al volo», tra lo stewart Carlos Ciuffardi, 41 anni, e la hostess Paula Podest Ruiz, 39 anni, entrambi della compagnia aerea Latam, è avvenuto senza alcun preavviso, spontaneamente. Ma è sbucato un articolo del quotidiano cileno El Mercurio dello scorso 19 dicembre in cui i due sposini, in qualche modo, preannunciavano il matrimonio tra le nuvole.

In questo articolo i due raccontavano la loro storia. Carlos e Paula sposati civilmente nel 2010 non erano riusciti a convolare a nozze davanti all' altare a causa di un terremoto che aveva reso inagibile la loro chiesa, quindi avevano rimandato il matrimonio cattolico. Nel frattempo sono arrivate due figlie e il tutto era sempre stato posticipato, perciò, riporta l' articolo del 19 dicembre, «entrambi sperano che a gennaio questo piano ritardato possa finalmente realizzarsi sull' aereo e diretto nientemeno che da papa Francesco stesso. "Ci piacerebbe, è il nostro posto, è la nostra seconda casa, è dove ci sentiamo al sicuro", ha detto Podest».

Il fattore sorpresa, tanto declamato dai media, ne esce un po' indebolito. E coloro che avevano storto il naso di fronte al matrimonio a 36.000 piedi di altezza, a causa della banalizzazione del sacramento che sembra venir comunicato, si chiedono ora se il tutto fosse stato in qualche modo organizzato, appunto per lanciare un messaggio.

I due, quando il Papa gli si è avvicinato per la foto di rito, gli hanno chiesto una benedizione. Francesco gli ha domandato se erano sposati e loro hanno risposto che lo erano solo civilmente. «E allora», ha raccontato il neosposo, «lui ci ha chiesto: "Volete che io vi sposi? Siete sicuri?"». Noi gli abbiamo risposto subito di sì». A questo punto è scattato il matrimonio celebrato da Francesco.

Lieti per l' evento ci si chiede però se il gesto, mediaticamente fortissimo, non cancelli in un sol colpo tutti quegli «adempimenti» che, per quanto si possano ritenere «noiosi», sono una garanzia circa gli elementi fondamentali per accedere al matrimonio. Certo il Papa è il Papa ed è assolutamente sovrano, però in un sol colpo tutta la questione sulla preparazione al matrimonio (ribadita con forza anche dall' esortazione Amoris laetitia) è finita in serie B.

Tralasciando tutto ciò che è legato alla grazia e ai sacramenti, perché se il matrimonio resta valido, in tema di grazia sacramentale occorrerebbe considerare le cose anche alla luce di un altro sacramento, quello della confessione.

PAPA BERGOGLIO IN CILE

Comunque ora si affaccia il sospetto che qualcuno sapesse, che la «sorpresa inaspettata» lo fosse fino a un certo punto. Probabilmente Francesco non era a conoscenza della faccenda, ma i suoi accompagnatori? C' è da chiedersi ora quale tipo di significato dare alle nozze «al volo», visto che dal punto di vista mediatico il colpo viene assestato a quella preparazione al sacramento che tanto viene considerata per evitare la diffusa leggerezza con cui ci si accosta all' altare per dire «sì, per sempre».

Ci sono già troppi matrimoni tra le nuvole, aggiungerne uno sui cieli del Cile è molto romantico, ma rischia di essere inteso solo come un' altra puntata di una soap opera qualsiasi.