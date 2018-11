ALE-DANNO COLPISCE ANCORA: ''NON SEI DEGNO DI RICORDARLO!'' ISABELLA RAUTI CAZZIA L'EX MARITO PER IL SUO RICORDO DEL PADRE PINO. MA NON È UNA RIPICCA AMOROSA: ''GIANNI HA TRADITO MIO PADRE DA VIVO E DA MORTO. È UNO SPECULATORE SERIALE DI MEMORIE. HA COMPIUTO MILLE GIRAVOLTE E ORA...'' - MA ANCHE LUI REPLICA PICCATO ALLA EX

Estratto dall'articolo di Alessandra Longo per ''la Repubblica''

ISABELLA RAUTI GIANNI ALEMANNO

(...) Il già sindaco di Roma twitta a braccio alzato: « Onore a Pino Rauti! » . Passa pochissimo tempo, l' ex moglie legge e lo mena con una riga: « Non sei degno di ricordarlo » . Sit- com continua, per la delizia dei residui camerati.

Alemanno- Rauti, coppia scoppiata da tempo, prima politicamente ( lui seguì Fini ai tempi di Fiuggi, lei rimase con suo padre nella Fiamma Tricolore) e poi privatamente (lui ha una nuova compagna e l' ha esibita sui settimanali suscitando, per le modalità, le ire di Isabella).

(...) «Gianni ha tradito mio padre da vivo e da morto. È uno speculatore seriale di memorie. In sei anni è andato una sola volta al cimitero. Non reagisco da moglie tradita ma per fatto politico. Lui ha compiuto mille giravolte e oggi fa il rautiano, dopo i tradimenti e gli opportunismi politici di una vita». Gianni Alemanno: « La parentela non c' entra. Rauti è stato un maestro del pensiero nazional- popolare. Per questo lo voglio ricordare. Non è proprietà privata di nessuno, nemmeno della figlia». (...)

Gianni Alemanno sposa Isabella Rauti GIANNI ALEMANNO E ISABELLA RAUTI FIGLIA DELLO STORICO LEADER DELL MSI PINO RAUTI NEL GIORNO DELLE LORO NOZZE A ROMA IL GIUGNO jpeg pino rauti PINO RAUTI E GIANFRANCO FINI jpeg PINO RAUTI ALLA FONDAZIONE DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO jpeg gianni alemanno con la moglie isabella rauti