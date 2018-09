ALT: DUE UOMINI SI FANNO AVANTI E DICONO DI ESSERE STATI LORO A MOLESTARE CHRISTINE BLASEY FORD IN QUEL FATIDICO ''INCONTRO'' DURANTE UNA FESTA A CASA NEL 1982 - KAVANAUGH HA RIBADITO LA SUA INNOCENZA, LA DONNA DICE CHE TESTIMONIERÀ OGGI PERCHÉ È IL SUO 'DOVERE CIVICO': ''NON SONO UNA PEDINA DI NESSUNO''. MA IL SUO AVVOCATO È UNA PASIONARA DEM CHE HA L'OBIETTIVO DICHIARATO DI ABBATTERE TRUMP

Da ''NBC - Today Show'' - Due uomini si sono fatti avanti con la commissione Giustizia del Senato sostenendo di essere loro ad aver assalito Christine Blasey Ford durante una festa in una casa del Maryland nel 1982, e non il giudice designato Kavanaugh. Nei colloqui riservati con la commissione, avrebbero raccontato i dettagli della serata, in cui la Ford dice di essere stata presa, spogliata in parte e spinta sul letto, senza però che i due ragazzi (all'epoca minorenni) riuscissero a fare nulla per quanto erano ubriachi.

(ANSA) - "Sono qui oggi non perchè volevo esserci. Sono terrorizzata. Sono qui perchè credo sia mia dovere civico dirvi la verità": così la docente di psicologia Christine Blasey Ford nella dichiarazione scritta con cui oggi aprirà la sua testimonianza alla commissione Giustizia del Senato confermando di aver subito durante una festa nel 1982 una aggressione sessuale da parte di Brett Cavanaugh, il giudice nominato da Trump alla corte suprema. Una aggressione che ha "alterato drasticamente la mia vita".

"Sono stata accusata di agire per motivi politici di parte ma quelli che lo dicono non mi conoscono, sono una persona fortemente indipendente e non sono una pedina di nessuno", ha assicurato, respingendo così indirettamente i sospetti di far parte di una campagna dei dem. Nelle dichiarazioni scritte inviate alla commissione, la donna ricostruisce l'aggressione sessuale, racconta le conseguenze traumatiche sulla sua vita e spiega perchè ha deciso di denunciare l'episodio dopo tanti anni.

