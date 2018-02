UN ALTRO CHE DENUNCIA DI ESSERE STATO MOLESTATO DOPO 20 ANNI! - SANDRO BONDI: ''SONO STATO UN CORTIGIANO DI ARCORE E ME NE VERGOGNO. PENSO A MIO PADRE, ALLA SUA FORZA, ALLA SUA INTEGRITÀ. QUANDO HO AVUTO IL POTERE L'HO ESERCITATO NEL MODO CHE OGGI DICO PEGGIORE. PENSAVO CHE SILVIO MI VOLESSE BENE E...''

"Penso a mio padre, alla sua forza, alla sua integrità e provo vergogna per quello che ho fatto". Lo dice, in un colloquio con il Fatto quotidiano, Sandro Bondi rievocando i suoi anni ad Arcore con Silvio Berlusconi.

"Sono stato un cortigiano - afferma ora Bondi -, ecco la parola esatta. Quando ho avuto il potere l'ho esercitato nel modo che oggi dico peggiore, fidandomi di un convincimento: lui è una persona perbene. Non dovevo farlo".

"Sapete perché ero così eccessivo? - aggiunge - Pensavo che mi volesse bene, ed era questo il mio modo per riconoscergli l'affetto e dunque restituirlo. Berlusconi per me copriva la figura di un padre, di un uomo che guida la tua strada, e lo fa non solo per te ma intende illuminare la via a tutto il Paese".

