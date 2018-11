AMERICA FATTA A MAGLIE/3 - VIDEO: INIZIA COI BOTTI LA SECONDA PARTE DEL MANDATO DI TRUMP, CON LA LITE FURIBONDA TRA IL PRESIDENTE E JIM ACOSTA DELLA CNN CHE GLI CHIEDE PERCHÉ PARLI DI ''INVASIONE'' QUANDO SI RIFERISCE ALLA CAROVANA DI MIGRANTI IN ARRIVO DALL'HONDURAS. DOPO UNO SCAMBIO VIVACE, TRUMP SBOTTA: ''MALEDUCATO, PROPALATORE DI FALSE NOTIZIE, VERGOGNA DELL'INFORMAZIONE, NEMICO DEL POPOLO'' - SEGUONO ALTRI SCAZZI COI CRONISTI

Maria Giovanna Maglie per Dagospia

Maleducato, propalatore di false notizie, vergogna dell'informazione, alla fine nemico del popolo. Il corrispondente della CNN se l'è cercata, il presidente non si è sottratto, siamo partiti veramente alla grande per la seconda tappa del mandato presidenziale fresco di elezioni.

donald trump jim acosta

Prove di unità bipartisan e clima più disteso? Forget about it se si tratta di Donald Trump, ma soprattutto se dall'altra parte c'è la CNN è il suo esponente più maleducato nei confronti del presidente, e più detestato dal Presidente medesimo, ovvero Jim Acosta.

La conferenza stampa è ancora in corso alle 19’39 ora italiana, e Donald Trump sta parlando di quello che ritiene uno strepitoso successo dei repubblicani al Senato con pochi precedenti storici in simili elezioni di meta’ mandato, al primo mandato di un presidente.

jim acosta

Quando tocca ad Acosta, parte una serrata polemica sull'uso della parola invasione da parte del presidente per descrivere la carovana di clandestini che sta dirigendosi dal America Centrale verso i confini degli Stati Uniti, e che Trump intende bloccare con l'esercito e col filo spinato, già piazzati sia il primo che il secondo. Il giornalista della CNN contesta proprio il termine invasione per quello che ritiene invece un esercito di bisognosi che andrebbe accolto secondo la vocazione degli Stati uniti, Trump aveva appena confermato che ritiene che all'interno della carovana ci siano malviventi comuni e terroristi o manovalanza del terrorismo.

Dopo uno scambio vivace dice il presidente: ” Onestamente penso che dovrebbe lasciarmi guidare il Paese. Lei si occupi della CNN che, se lo faceste bene, avrebbe risultati molto migliori. E con questo basta”.

donald trump jim acosta

Ma Acosta non ci sta e tenta di fare un'altra domanda, mentre l'incaricato della Casa Bianca cerca di togliergli il microfono di mano. Il giornalista in fila per la domanda seguente si prova a parlare ma l'inviato della CNN alla Casa Bianca cerca Invece di dire ancora la sua e domanda che cosa succederà ora con il Russiagate, e se non si senta in pericolo il presidente sul serio a questo punto.

Trump sbotta:

sarah huckabee sanders jim acosta

“I will tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them – you are a rude, terrible person, you shouldn’t be working for CNN,” te la dico io una cosa, CNN si dovrebbe vergognare di avere te che ci lavori, tu che sei una maleducata orribile persona e non dovresti lavorare per la CNN.

Diventa inarrestabile: “ sei un gran maleducato, il modo in cui tratti Sarah Huckabee è orribile, il modo in cui tratti altre persone è orribile, non ti dovresti permettere”.

la marcia dei migranti del centro america verso gli usa 9

Infine si rivolge all'altro giornalista a cui tocca fare la domanda, ma Acosta resta ancora in piedi e comincia a fare a sua volta un'altra domanda ancora, Ormai sembra un incontro di wrestling

“Ok adesso siediti e basta per favore “conclude il presidente.” Quando racconti notizie false, cosa che la CNN fa in continuazione, tu sei, Voi siete, il nemico del Popolo”.

1 a 0, per ora, resta la domanda su quale limite intenda la CNN porsi per seguire il presidente, che per il momento non va da nessuna parte, resta alla Casa Bianca.

