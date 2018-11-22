VIRGINIA RAGGI E RAFFAELE MARRA RAFFAELE MARRA SANDRO MEDICI SERGIO SCARPELLINI SERGIO SCARPELLINI
GLI AMICI NON DIMENTICANO - C’ERA ANCHE RAFFAELE MARRA AL FUNERALE DI SCARPELLINI. L’EX BRACCIO DESTRO DELLA RAGGI, A PROCESSO PER CORRUZIONE PROPRIO PER IL ‘PRESTITO’ DA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CHE L’IMMOBILIARISTA DEFUNTO GLI CONCESSE PER COMPRARE CASA QUANDO ERA IL RESPONSABILE DELLE CASE AL COMUNE DI ROMA - ALLE ESEQUIE PURE IL PASIONARIO DELLE OCCUPAZIONI SANDRO MEDICI E PAOLO POLLAK (FORZA ITALIA)-
VIRGINIA RAGGI E RAFFAELE MARRA RAFFAELE MARRA SANDRO MEDICI SERGIO SCARPELLINI SERGIO SCARPELLINI
"CON L’ITALIA NON PUO’ ESSERCI UNA TRATTATIVA DA MERCANTI DI TAPPETI", MOSCOVICI NON FA SCONTI, SALVINI REPLICA A MUSO DURO: "NON SIAMO ACCATTONI" - SI INFIAMMA LO SCONTRO, CONTE PROVA A MEDIARE MA IL COMMISSARIO UE INSISTE: "NON SONO BABBO NATALE" - IL VICEPREMIER LEGHISTA: "BASTA INSULTI: LA PAZIENZA E’ FINITA"
L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE DIBBA – PERNA FA IL PELO E IL CONTROPELO AL “CHE GUEVARA” DI ROMA NORD: “HA LA SINDROME DELL’ABBANDONO. GRILLINO IRREGOLARE, È L' ANTIPODE DI DI MAIO. DOPO LA LEGISLATURA A MONTECITORIO, HA INIZIATO IL TOUR TRA LE GIUNGLE CENTRAMERICANE CON LA SPERANZA DI ESSERE RICHIAMATO A FURORE DI POPOLO” – ANTOLOGIA DELLE SUE PERLE
MENO MALE CHE RENZI ERA DISINTERESSATO AL CONGRESSO PD – ARRIVANO I 4 MOSCHETTIERI DEL “SENATORE DI RIGNANO” A SOSTEGNO DI MINNITI – LUCA LOTTI SI OCCUPERÀ DI PARLAMENTARI E TERRITORIO, ACHILLE PASSONI (MARITO DELLA FEDELI) SARÀ IL VICE. POI CI SONO LATORRE E GUERINI – FATICA SPRECATA? NEI SONDAGGI ZINGARETTI VIENE DATO IN VANTAGGIO DI DIECI PUNTI
LA TIVÙ GIALLOVERDE – LA MAGGIORANZA HA IL 64% DELLO SPAZIO IN TELEVISIONE: SALVINI APPARE 7 VOLTE IN PIÙ RISPETTO A MARTINA E DI MAIO PARLA QUANTO BERLUSCONI, MELONI, TAJANI, TOTI E BRUNETTA TUTTI INSIEME – STELLA: “CHI LA FA L’ASPETTI, DIRANNO RICORDANDO LA SUPERBIA CON CUI I VINCENTI DI IERI IRRIDEVANO AI LORO LAMENTI” – DAI NUMERI “RACCAPRICCIANTI” DI BERLUSCONI ALLA REGOLA DEI “DUE TERZI”
SOVRANISMO SENZA LIMITISMO – L'EX SINDACO DI ROMA ‘ALE-DANNO’ SCEGLIE SALVINI, DOMENICA APRE IL ‘CANTIERE ITALIA’: CI SARANNO ANCHE GUIDO BERTOLASO E IL FORZISTA MAURIZIO GASPARRI – SCOPPIA LA PACE TRA GIORGIA MELONI E STORACE LAVORIAMO PER DARE VITA A UN GRANDE MOVIMENTO SOVRANISTA E CONSERVATORE…