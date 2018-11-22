GLI AMICI NON DIMENTICANO - C’ERA ANCHE RAFFAELE MARRA AL FUNERALE DI SCARPELLINI. L’EX BRACCIO DESTRO DELLA RAGGI, A PROCESSO PER CORRUZIONE PROPRIO PER IL ‘PRESTITO’ DA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CHE L’IMMOBILIARISTA DEFUNTO GLI CONCESSE PER COMPRARE CASA QUANDO ERA IL RESPONSABILE DELLE CASE AL COMUNE DI ROMA - ALLE ESEQUIE PURE IL PASIONARIO DELLE OCCUPAZIONI SANDRO MEDICI E PAOLO POLLAK (FORZA ITALIA)

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SCARPELLINI SCARPELLINI

Davide Desario per www.leggo.it 
 
Don Raffaele non ha rinunciato a dare l'ultimo saluto al suo amico Sergio Scarpellini. Ieri mattina, infatti, c'era anche Raffaele Marra, l'ex potente braccio destro di Virginia Raggi finito in un inchiesta di mazzette proprio con l'immobiliarista romano, nella chiesa San Pietro e Paolo che domina l'Eur.
 
In tanti lo hanno notato e salutato nonostante Marra, seduto nella navata destra, abbia tentato di confondersi tra una folla di parenti, amici e persone che hanno lavorato con o per l'imprenditore scomparso a 81 anni. Parlamentari, assessori o sindaci con i quali Scarpellini ha intrattenuto rapporti profondi si sono tenuti alla larga. 
 
C'erano, invece, ex presidenti di Municipio come Sandro Medici (sinistra per Roma con Fassina) e Paolo Pollak (Forza Italia ma non solo). C'aerano anche l'ex consigliere comunale Perifano e l'ex consigliere regionale Zambelli (Pd). Nell'omelia il parroco ha ricordato Scarpellini come uomo generoso. L'uscita della bara è stata accompagnata dalle note dell'Ave Maria suonate da organo e violino. La sepoltura avverrà nel cimitero di Prima Porta.

VIRGINIA RAGGI E RAFFAELE MARRA VIRGINIA RAGGI E RAFFAELE MARRA RAFFAELE MARRA RAFFAELE MARRA SANDRO MEDICI SANDRO MEDICI SERGIO SCARPELLINI SERGIO SCARPELLINI SERGIO SCARPELLINI SERGIO SCARPELLINI

 

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