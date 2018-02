IL PAESE DI PULCINELLA - VOLETE SAPERE COME SARA' LA NOSTRA VITA DOPO IL VOTO? GUARDO LA TV SENZA PAGARE IL CANONE (ME L’HA PROMESSO RENZI) - AVRÒ UN REDDITO MINIMO GARANTITO DA 780 EURO AL MESE, MI HA ASSICURATO LUIGI DI MAIO - SE POI AVRÒ UNA MOGLIE E UN MARMOCCHIO IN CASA, 1.250, MI HA CONFERMATO BERLUSCONI - I SOLDI CHE GUADAGNERÒ, TUTTI MA PROPRIO TUTTI, SARANNO TASSATI AL 15% (ME L’HA GIURATO SALVINI)….