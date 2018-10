ANGELINO SETTE BELLEZZE – DOV’È FINITO ALFANO? LO AVEVAMO LASCIATO GRIGIO, INCATTIVITO, ISTERICO E POLEMICO DOPO IL 4 MARZO. OGGI È IN GRAN FORMA, RILASSATO E DIVERTITO IN VACANZA A CAPRI – OCCHIALE GLAMOUR, BARBETTA E CAMICIA A RIGHINE AZZURRE, SI È ESIBITO ALL’ANEMA E CORE CANTANDO L’INNO DI MAMELI (VIDEO) – DA INIZIO LUGLIO L’EX MINISTRO LAVORA PER LO STUDIO “BONELLI EREDE” E SI OCCUPA DI…

Fabrizio Boschi per “il Giornale”

angelino alfano all'anema e core di capri 2

Lo abbiamo lasciato a marzo glabro e corrucciato. Un signore di mezza età grigio e vestito come un politico degli anni '80, incattivito con tutti e con la vita, sempre isterico e polemico, lo ritroviamo, sette mesi dopo, con un aspetto fisico del tutto diverso. Rilassato e divertito, in grande forma, Angelino Alfano è in vacanza (in ottobre!) a Capri: fa lo struscio tra la piazzetta e il Quisisana, e la sera canta alla Taverna Anema e Core, come fanno star e attori.

Avevamo lasciato un uomo affranto e deluso, che dimostrava più dei suoi 47 anni, e ritroviamo oggi un ragazzo che sembra il figlio di quel cupo ministro di inizio anno. Quasi più giovanile oggi di quando aveva 30 anni.

Alfano 1

Occhiale da vista glamour, barbetta ben curata, camicia a righine azzurra aperta fino al terzo bottone e golfino sulle spalle, si è mimetizzato tra la folla e si è lasciato travolgere dal sound dell' Anema e Core band, finché Gianluigi Lembo non gli ha dedicato l' Inno di Mameli, cantato da Alfano con la mano sul cuore.

L' ex ministro di Giustizia, Interno ed Esteri, ha trascorso un sabato sera di canti e balli nella taverna più cool d' Italia, luogo amato da tanti politici, uomini d' affari oltre che personaggi dello star system. Più volte ospite a Capri in veste istituzionale, stavolta Alfano si rilassa come un normale vacanziere.

ALFANO MATTARELLA

Tutto fa parte della nuova vita dell' ex ministro che, a differenza della Boschi che si fa fare tristi servizi su Maxim, dimostra quanto faccia bene ogni tanto una lunga pausa dalla politica. Recordman nella storia della Repubblica, dopo oltre duemila giorni da ministro, Alfano è oggi consulente per un prestigiosissimo studio legale, il BonelliErede.

angelino alfano all'anema e core di capri 1

Dai primi di luglio si occupa di assistenza alle aziende, Stati e istituzioni su materie collegate al diritto pubblico e alla diplomazia internazionale. Lo studio sviluppa le proprie attività in Africa e Medio Oriente, ed è su queste aree che si concentra l' attività di Alfano, portando l' esperienza internazionale acquisita negli anni e il know how che avrà modo di sviluppare con i nuovi incarichi di consulente per Confindustria per sviluppo e cooperazione con i Paesi africani e di co-docente nel corso alla Luiss su «Islam in Europa: migrazioni, integrazione e sicurezza».

angelino alfano all'anema e core di capri 3

Per BonelliErede Alfano è «off Counsel», ossia consulente esterno, inserito in un focus team di professionisti su «Public International Law & Economic Diplomacy». «All' interno del gruppo - spiega lo studio - vengono integrate le competenze dell' ex ministro con quelle di molti professionisti che si occupano di materie collegate al diritto internazionale pubblico».

FOTOMONTAGGIO DI ANGELINO ALFANO

«Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l' opportunità di BonelliErede ha rappresentato una scelta naturale in questa direzione», commenta Alfano. E nel caso andasse male anche lì, ha comunque un posto assicurato all' Anema e Core.

