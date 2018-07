ANGELONA, ABBIAMO UN NAZI-PROBLEMA – IN GERMANIA LA CANCELLIERA È GIÀ SCESA IN CAMPAGNA ELETTORALE PER SCONGIURARE L’AVANZATA DELL’ESTREMA DESTRA ALLE ELEZIONI DI OTTOBRE, MA I NUMERI PARLANO CHIARO: IL MOVIMENTO DEL REICHSBUERGER, COMPOSTO DA CITTADINI ANTISEMITI NOSTALGICI DEL REICH, HA RIMPOLPATO LE FILA NEGLI ULTIMI ANNI E HA PRESO CONTATTO CON IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA ‘ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND’…

DAGONEWS

Il numero di tedeschi che non riconoscono l’autorità dell’attuale Stato nazionale tedesco è aumentato notevolmente negli ultimi 18 mesi: l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, o BfV, ha dichiarato nel suo rapporto annuale sull'estremismo in Germania che il movimento del Reichsbuerger (Cittadini del Reich) ha rimpolpato le sue fila, raggiungendo i 16.500 iscritti lo scorso anno.

Nel 2016 erano circa 10.000, mentre a luglio di quest'anno i funzionari hanno stimato che il movimento è cresciuto, raggiungendo quota 18.000.

Il movimento Reichsbuerger non accetta le leggi della Germania del dopoguerra: è un gruppo eterogeneo formato da malcontenti raccolti in mini organizzazioni con un nocciolo duro ancorato alla destra estrema che si richiama specificamente al terzo Reich.

Non riconosce l’autorità dell’attuale Stato nazionale tedesco, nutre il fuoco dell’odio antisemita e nega la validità dei confini attuali, richiamandosi a quelli del 1937 o del 1871: attualmente costituiscono un problema per l’amministrazione tedesca e per l’ordine pubblico.

Ultimamente pare che il movimento abbia preso contatti con il gruppo di estrema destra “Alternative für Deutschland” e in molti sono preoccupati dal fatto che il legame potrebbe rappresentare un ponte per accedere in Parlamento.

Il rapporto dell'agenzia ha anche registrato un aumento del numero di persone in Germania che seguono l'ideologia fondamentalista islamica salafita: dai 9.700 membri dell’anno scorso si è passati agli attuali 10.800.

