LA SMENTITA

Ieri sono stata invitata a parlare alla Festa della Lega Lazio a Latina in un dibattito bipartisan sul ruolo della donna nelle Istituzioni al quale ho partecipato con alcune colleghe della mia regione. Ci sono andata insieme ai ragazzi di Forza Italia Giovani con i quali sono poi tornata a Roma appena finito il comizio di Matteo Salvini mi sembra intorno alle 21. Ovviamente, essendo noi di Forza Italia, la grande parte del comizio la abbiamo ascoltata dietro il palco e non in prima fila.

Dopo aver guidato lungo una Pontina completamente buia e aver accompagnato i ragazzi che erano con me, ho cenato finalmente a casa a Roma con la mia famiglia.

Mi scuso con i lettori per la dovizia con cui dettaglio il mio sabato pomeriggio, ma di fronte ad un servizio “di alto spionaggio” tanto dovevo.

Secondo le vostre fonti sarei stata da sola fino all’1 di notte a Latina e tante altre falsità. Credo che a quell’ora anche l’ultimo militante leghista stesse dormendo. Ma in realtà non lo so, perché non è il mio partito e in fondo non mi interessa. Tuttavia vi ringrazio per il grande risalto che avete dato al fatto che la Lega mi abbia invitato in qualità di deputato di Forza Italia ad una loro tavola rotonda.

Questo testimonia che tra alleati ci si rispetta e ci si confronta. Ci si saluta e ci si ascolta. Che scoop!

DAGO-REPLICA

Che scoop? Che bugia!