APOCALYPSE CAPITALE: UN WEEKEND DE PAURA A ROMA - DOMANI CI SARANNO 5 CORTEI, DOMENICA IL BLOCCO DEL TRAFFICO, IL TUTTO CONDITO DA ‘BURIAN’ CHE PORTA PIOGGIA E GELO - PER LE MANIFESTAZIONI DI DOMANI, CHE VANNO DAI CENTRI SOCIALI A FRATELLI D’ITALIA, CON L’AGGIUNTA DEI NO-VAX, GLI ANARCHICI E LA SINISTRA ANTAGONISTA, SARANNO DISPIEGATI 3500 AGENTI…

Mauro Evangelisti Sara Menafra per “il Messaggero”

Tremilacinquecento uomini e filtri ai caselli autostradali: non entra a Roma chiunque sia sospettato di venire con l' obiettivo di portare scontri e violenze.

Città blindata domani, dopo che ieri sera a Torino ci sono state cariche e arresti per i centri sociali che contestavano Simone Di Stefano di CasaPound. Usati gli idranti, ma sei agenti sono rimasti feriti: due le persone fermate.

pioggia a roma

Per domani l' attenzione del Viminale è diretta pure alle tante città dove si rischia una contrapposizione destra estrema centri sociali, analoga a quella di sabato scorso a Bologna: Roberto Fiore sarà sia a Trieste sia a Palermo, a Bologna stavolta arriva CasaPound, a Milano oltre al comizio di Matteo Salvini ci sono cinque manifestazioni.

L' APPUNTAMENTO

A Roma saranno due i cortei in centro, quasi contemporaneamente ed è previsto l' arrivo di centri sociali e antagonisti da Napoli, dall' Emilia, dal Veneto e dal Piemonte. Una manifestazione sulla sicurezza a piazza Vittorio subito dopo, alle 18, organizzata da Fratelli d' Italia, vedrà la partecipazione di Giorgia Meloni: bisognerà ad ogni costo evitare contatti con quelli dei cortei. E poi due sit-in: uno dalle 14 a Porta San Giovanni dei no vax, per i quali si annunciano 10 mila partecipanti, l' altro di fronte al Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, sempre con la partecipazione di anarchici e sinistra antagonista.

no vax

Tutto in un unico pomeriggio, a otto giorni dalle elezioni. È stato giusto autorizzare cinque eventi tanto delicati nello stesso giorno? Roma reggerà all' urto? In Questura hanno risposto di sì, perché - dicono -, ormai è stato rodato un sistema di controllo, affinato sia per i grandi eventi sportivi, sia perché ci sarà un filtraggio molto severo e articolato ai caselli autostradali, agli autogrill, alle stazioni ferroviarie: perquisizioni a tappeto dei pullman, delle auto private, di chi arriva in treno. È il meccanismo già testato l' anno scorso con il corteo Euro-stop. Dieci felpe nere con cappuccio, passamontagna e ancora più la presenza di oggetti che possano essere utilizzati come arma contundente saranno elementi sufficienti a bloccare ad esempio il pullman al casello.

giorgia meloni manifestazione

L' obiettivo del Viminale (Minniti sarà nella sala operativa per tutto il giorno) è far partire i cortei solo quando ci sarà la ragionevole certezza che gli elementi violenti siano stati già fermati. A preoccupare è soprattutto la manifestazione antirazzista e per l' abolizione del jobs act indetta da Cobas e movimenti di lotta per la casa e in partenza alle 14 dall' Esquilino. Il rischio è che i gruppi violenti, in arrivo anche dal resto d' Italia, cerchino di entrare in contatto con la manifestazione indetta dall' Anpi e in partenza alle 13, a cui aderisce il Pd. Il luogo ideale per contestare il governo e gli esponenti politici che parteciperanno.

I NUMERI

centri sociali corteo roma

Visto che l' inciampo come a Macerata o a Bologna è dietro l' angolo, la questura ha previsto un dispositivo da grandi eventi: i 2.000 uomini già presenti in chiave antiterrorismo internazionale, più altri 1.500 per la prevenzione e il controllo delle manifestazioni. Nel corso della manifestazione, dall' alto, come sempre avviene in questo caso, sorveglieranno gli elicotteri e saranno utilizzati anche i droni per le riprese, mentre saranno potenziati i controlli con la videosorveglianza. Oltre al filtraggio alle porte di entrata di Roma, si punta molto sull' intelligence: s' incrociano le informazioni che arrivano dalle altre questure sugli spostamenti dei centri sociali, si passa al setaccio la rete, ci saranno infiltrati nei cortei, come da giorni vengono monitorati i luoghi di raduno della sinistra antagonista.