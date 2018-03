FIORELLO DISPERATO: “E ORA COME FACCIO? NON FACCIO PIÙ LO SHOW? MI AVEVANO CONVINTO IL DIRETTORE DI RAI1 TEODOLI E ORFEO A TORNARE IN RAI. AVEVO PRESO ACCORDI CON LORO. NON È CHE ORA, AMICI DEL M5S E DELLA LEGA, MI TOCCHERÀ ANDARE A TRATTARE CON ELISA ISOARDI? LA STIMO COME CONDUTTRICE E FIDANZATA DI SALVINI, MA NON È CHE DIVENTA DG?"