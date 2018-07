ATTENTI AL KHAN - IN PAKISTAN L'EX CAMPIONE DI CRICKET E STAR DEL JET SET, IMRAN KHAN, SI È AUTOPROCLAMATO NUOVO PRIMO MINISTRO CON LA VITTORIA DEL SUO PARTITO ALLE ELEZIONI - MA NON E’ COSI’ SEMPLICE: GLI AVVERSARI DENUNCIANO BROGLI E PER FORMARE UNA MAGGIORANZA GLI SERVIRA’ COSTRUIRE ALLEANZE - MISTICO E DONNAIOLO, AMANTE DEI PARTY E DELL’ALCOL: ECCO CHI E’ IMRAN KHAN

Raimondo Bultrini per “la Repubblica”

IMRAN KHAN

Imran Khan il campione di cricket, il donnaiolo, il politico populista, è alle soglie di una vittoria data per certa nonostante le molte denunce di brogli elettorali. E nonostante accuse pesanti come quelle mosse nel libro di una delle sue ex mogli di essere un gay, cocainomane e «molestatore seriale» di conduttrici televisive.

IMRAN KHAN

Nulla è riuscito a fermare la sua lunga scalata alla poltrona di primo ministro. Nei primi anni '90, già celebre per aver capitanato la squadra che diede al Pakistan la coppa del mondo, era l' unico della sua piccola formazione Tehreek e Insaf (Pti), il Movimento della Giustizia, a racimolare abbastanza voti per un seggio in Parlamento.

IMRAN KHAN E JEMINA

Già allora le voci dei suoi flirt londinesi negli anni di università a Oxford con donne del bel mondo "infedele" e dei party nei pub a base di alcol proibito per ogni musulmano non gli impedirono di trasformarsi in un "Masaniello" contro la corruzione delle dinastie politiche come i Bhutto e gli Sharif che ora sono state sonoramente sconfitte.

Ad appoggiarlo - così si dice - l' esercito, nonostante il suo passato non proprio militaresco e la facciata di uomo estremamente religioso, associato a gruppi fondamentalisti (non a caso è stato soprannominato "Taliban Khan") ma anche seguace di una visione tollerante dell'Islam come quella Sufi della quale venera i santi recandosi in pellegrinaggio alle loro tombe.

IMRAN KHAN

Ha anche sposato la sua "istruttrice spirituale" in una cerimonia col velo, sebbene anche questo terzo matrimonio sia già traballante. Secondo il libro della seconda moglie, Reham, un' ex conduttrice tv, dietro al fervente mistico si celerebbe però un depravato che «guardava le foto degli uomini nudi a letto», che sniffava cocaina dicendo che era come «bere mezzo bicchiere di vino». E che soprattutto aveva amanti uomini e donne sia tra membri del suo partito che tra gli attori più popolari.

Nato e cresciuto in una ricca famiglia di origini pashtun a Lahore, con la fama di filantropo e il progressivo successo della sua politica populista, Khan con gli anni si è scrollato di dosso almeno all' esterno gli eccessi della "contaminazione" occidentale.

IMRAN KHAN

Dopo il fallimento delle prime nozze con due bambini che ora vivono a Londra, si è detto pentito di non aver ascoltato la madre quando in partenza per Oxford gli chiedeva di non portarle a casa figli stranieri. Le ha dedicato un ospedale per curare il cancro che l' aveva uccisa, e ha sposato in seconde nozze una musulmana.

Ma non è finita bene nemmeno stavolta visto che è stata proprio Reham a rivelare il suo "altro volto". Un volto che era ben noto nei salotti londinesi per i suoi flirt con donne del jet set, oltre che per la sua amicizia con Lady Diana e Mick Jagger. Da una rampolla del barone White di Hull ebbe una figlia da lui mai riconosciuta, specialmente dopo aver sposato un' altra ereditiera, Jemina Goldsmith, figlia di un gioielliere della City che gli ha dato un maschio e una femmina.

IMRAN KHAN

Mentre Jemina ieri twittava orgogliosa che i suoi pargoli erano «figli del prossimo premier», continuavano a circolare in rete anche i brani del libro di Reham in cui si dice che l' ex marito aveva avuto «almeno altri cinque figli» da altrettante donne indiane. Nessun accenno a un' altra storia segreta degli anni di Oxford: quello che conta ora è che ieri Khan ha sconfitto alle urne pure il figlio di quella vecchia presunta fiamma, Benazir Bhutto.

IMRAN KHAN E JEMINA carlo e camilla con imran khan IMRAN KHAN