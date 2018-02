IL CALCIO, OGGI, E' DIVENTATO IL PIU' RICCO BUSINESS DELL'INTRATTENIMENTO - ANCHE I CINESI HANNO CAPITO CHE I DIRITTI TV RENDONO PIU’ DELLE SQUADRE – DA QUI, L’INVESTIMENTO IN MEDIAPRO. LE PERSONE CHE STANNO NEGOZIANDO IN ITALIA PER LORO CONTO SONO GLI STESSI CHE GESTIVANO INFRONT, DE SIERVO E BOGARELLI, CHE GESTIRANNO PER MEDIAPRO UN CANALE TV CON RELATIVA REDAZIONE SPORTIVA