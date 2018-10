AVANTI TUTTA! (VERSO L'ABISSO?) - DI MAIO A RTL (VIDEO): ''SULLA MANOVRA NON ARRETRIAMO DI UN MILLIMETRO. DALL'UE NON UN COMPLOTTO MA COLPI BASSI. IN COMMISSIONE RAPPRESENTANO PARTITI E LEADER POLITICI, DA MACRON ALLA MERKEL, DA RENZI A GENTILONI E SPERANO QUESTO GOVERNO CADA - TONINELLI DICE CHE DEL CASO ROCCO CASALINO 'SE NE FREGA'? LE SCUSE SONO DA APPREZZARE, ERA UN AUDIO PRIVATO. È LECITO CHE I GIORNALISTI FACCIANO USCIRE QUESTI AUDIO OFF THE RECORDS?'' - MATTARELLA, DALL'IMPEACHMENT A ''STA AGENDO NELL'AMBITO DEI SUOI POTERI''

VIDEO - DI MAIO A ''NON STOP NEWS'' DI RTL 102.5, INTERVISTATO DA PIERLUIGI DIACO, GIUSI LEGRENZI E FULVIO GIULIANI

Domanda su Casalino: - Il Ministro Toninelli ha detto che del caso di Rocco Casalino “se ne frega altamente”. Lei pure se ne frega?

Risposta:

"Io penso che le scuse" presentate dal portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, "siano da apprezzare rispetto ad un audio privato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo ad una domanda di Pierluigi Diaco su Rtl 102.5 aggiungendo che un altro tema da affrontare e' se sia lecito che giornalisti che spesso hanno rapporti con gli uffici stampa 'off', che servono a spiegare misure e provvedimenti in esame possano far uscire questi audio.

WEEKEND CON IL MORTO CASALINO CONTE DI MAIO

MANOVRA: DI MAIO, NON ARRETRIAMO DI UN MILLIMETRO

(ANSA) - Se qualcuno sta sperando di far tornare indietro il Governo sui numeri della manovra attraverso lo spread sappia che "noi non torneremo indietro di un millimetro". Lo ha detto il vice premier Luigi Di maio alla radio Rtl aggiungendo che "se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze" per far conoscere le misure adottate per la crescita dell'economia. Il governo su questo "è compatto" ha poi aggiunto Di Maio.

DI MAIO, NESSUN COMPLOTTO UE MA COLPI BASSI

(ANSA) - "Non c'è nessun complotto da parte della Commissione Ue" i cui esponenti rappresentano partiti e leader politici, da Macron alla Merkel, da Renzi a Gentiloni ed è "assodato che sperano questo Governo cada". La questione è che non "devono dare colpi bassi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla trasmissione 'Non stop News' su Rtl 102.5 mettendo in evidenza come a suo avviso, gli interventi di Juncker e altri commissari europei siano avvenuti "ieri quando lo spread si era abbassato".

DI MAIO SPREAD

DI MAIO, R.CITTADINANZA A ITALIANI PER SPESE IN ITALIA

(ANSA) - Il reddito di cittadinanza, che sarà erogato attraverso una tessera elettronica, magari la tessera sanitaria ("stiamo facendo il massimo") deve "restare in Italia", con spese fatte nei negozi italiani. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Rtl ricordando che la misura riguarda "i cittadini italiani residenti da almeno dieci anni che accettano percorsi di formazione e riqualificazione prendendo impegni con il Governo". Se si ha la casa di proprietà verrà stornato nel caso "l'affitto imputato".

DI MAIO, SU RAGIONIERE GENERALE NON DIFFIDO NÉ MIGLIOR AMICO

di maio festeggia per il def

(ANSA) - "La parte politica sta rileggendo in queste ore la nota" di aggiornamento al Def poi toccherà al ragioniere generale dello stato". Lo ha ricordato il vicepremier Luigi Di Maio a Rtl rispondendo a chi gli chiedeva se si fida della ragioneria generale dello Stato dopo aver criticato i tecnici nei giorni scorsi. "Quando parlo di tecnici - avverte - parlo di tutti i ministeri" a volte, a suo avviso, messi per logiche politiche alle quali ora rispondono. "Il ragioniere dello Stato l'ho visto una sola volta, non dico che non mi fido ma non è nemmeno il mio migliore amico", spiega Di Maio sottolineando come occorra "riappropriarci del primato della politica".

5. GOVERNO:DI MAIO MATTARELLA AGITO IN AMBITO SUOI POTERI

(ANSA) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "credo sia presente nella misura delle sue prerogative, non ho mai avuto notizia nè la sensazione di uno sconfinamento rispetto ai suoi poteri e alle sue prerogative": Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio rispondendo su Rtl alla domanda se esista un partito del Presidente e se Mattarella sia molto presente rispetto all'attività del governo. "Le uniche forze politiche che sostengono questo Governo sono Lega e M5S e, finché saranno compatte, non ce n'è per nessuno, non arretreremo di un millimetro".