AVERE LA FACCIA COME IL RENZI - ''DOPO LE ELEZIONI FRANCESCHINI MI DISSE CHE DOVEVO ANDARMENE. CAPII CHE LA LA VECCHIA SINISTRA DEMOCRISTIANA ERA PRONTA ALL'ACCORDO COI 5 STELLE. ALLORA INCONTRAI DI MAIO E...'' - MATTEUCCIO NEL LIBRO DI VESPA PIANGE PERCHÉ DOPO AVER PORTATO IL PD AL MINIMO STORICO, GLI ALTRI CHIEDEVANO LA SUA TESTA - ''IL GOVERNO ATTUALE? TRA POCHI MESI SALTA TUTTO E TORNANO I TECNICI. E SONO PREOCCUPATO''

1.GOVERNO: RENZI, SALTA TUTTO, TORNERANNO I "TECNICI"

(ANSA) - Matteo Renzi è convinto che il governo non durerà a lungo: "Sta andando tutto a carte quarantotto. Di qui a qualche mese torneranno i tecnici al governo". Lo dice l'ex premier a Bruno Vespa che lo intervista nel suo ultimo libro, 'Rivoluzione'. I tecnici sono "qelli che io ho combattuto per ristabilire il primato della politica. Mi dispiace e mi preoccupa".

2.GOVERNO: RENZI, PER DI MAIO PREMIER NESSUN VETO M5S SU DI ME

(ANSA) - Nel libro di Vespa, Matteo Renzi ricostruisce il fallimento della trattativa con il Movimento 5 Stelle per la partecipazione del Pd al governo. "Quando la mattina del 5 marzo mi chiamò Franceschini per dirmi in modo sbrigativo che dovevo andarmene, capii che c'era una parte del Pd che fin dalla notte elettorale immaginava che noi dovessimo metterci d'accordo con i 5 stelle. C'era un'ala della vecchia sinistra democristiana che si poneva di romanizzare i barbari".

Dice Renzi a Bruno Vespa e, ricordando i suoi incontri con gli emissari del movimento, afferma: "Avemmo un dialogo molto civile. Volevano un accordo che partisse da Di Maio premier. Non mettevano veti, anzi si auguravano che portassi la mia esperienza in Italia o all'estero. Manco morto, risposi, io non ci sono, noi non ci siamo".

"Appena vidi che si stava stabilendo una intesa tra Martina e Fico - ricorda Renzi nel libro di Vespa - mi accorsi che si era creato un sistema. La strategia era molto chiara: mettevano la pallina dell'accordo su un piano inclinato, non rendendosi conto che nella base del Pd nessuno voleva l'accordo e speravano che fosse troppo tardi per dire no. Questa scelta sarebbe stata una follia e l'ufficializzazione del bipolarismo populista: Lega contro 5 Stelle e noi a fare i portatori d'acqua. Eravamo una diga contro il populismo e questa diga è stata corrosa all'interno prima di essere distrutta da fuori. Il fuoco amico più che 5 stelle ha sconfitto il Pd chi mi ha fatto la guerra, sono stati i miei, sempre. Di Maio e Salvini hanno potuto muoversi in totale libertà e autonomia. Io non ho ricevuto alcun sostegno. E' una cosa sconvolgente".

3.RENZI, COMITATI CIVICI SONO COMPLETAMENTO ROTTAMAZIONE

(ANSA) - Nel libro "Rivoluzione" di Bruno Vespa Matteo Renzi chiarisce il ruolo dei Comitati Civici che sta costruendo: "Nel 2019 li riuniremo anche fisicamente. Saranno una grande novità per la politica italiana: completeranno la rottamazione che è rimasta a metà strada. Io sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in tre anni di governo. Ma quello è il passato e io voglio occuparmi del futuro."

"I Comitati Civici sono la porta d'uscita del Pd? No, sono una cosa molto più ampia del Pd. Finalmente si stanno svegliando quelli che dicevano diamo una 'chance ai grillini'. Si rendono conto che rischiamo di sbattere e provano a dare una mano. Ma col Pd non lo fanno, con i comitati si". Quindi, gli chiede Bruno Vespa, lei guiderà una cosa diversa dal Pd? "Non è un partito, non è una lista, non la guido io".

4.CONSIP: RENZI, TUTTI ZITTI SU RICHIESTA ARCHIVIAZIONE

(ANSA) - "La falsificazione di atti giudiziari per colpire il presidente del Consiglio e i suoi familiari fa parte di una storia ancora tutta da scrivere. Ma nessuno batte ciglio. Intendiamoci: anche senza la Consip avrei perso il referendum e le elezioni. Ma questa pagina ha ancora molti aspetti poco chiari e chiunque abbia responsabilità in Italia non può restare indifferente rispetto a una vicenda che riguarda una delle istituzioni più importanti del paese.".

Così Matteo Renzi nel libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica' commenta la richiesta di archiviazione per suo padre Tiziano. "È una cosa enorme, e invece chi deve saperlo fa finta di non saperlo. Dopo la notizia della richiesta di archiviazione ho ricevuto migliaia di messaggi di cittadini comuni, ma nessuno da personaggi delle istituzioni. Incredibile. E silenzio di tomba anche da chi aveva grandi responsabilità istituzionali quando questa vicenda esplose. Molti zitti anche nel Pd, insomma".(