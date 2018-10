AL QUIRINALE È ALLARME ROSSO - IL PIANO DI MATTARELLA PER CAMBIARE LA MANOVRA ECONOMICA. IL CAPO DELLO STATO DELUSO DA CONTE PUNTA SU GIORGETTI - SONO IN MOLTI A QUESTO PUNTO AD AUSPICARE CHE SCENDANO IN CAMPO IN PRIMA PERSONA IGNAZIO VISCO (BANCA D'ITALIA) E SOPRATTUTTO MARIO DRAGHI (BCE). MA STAVOLTA "IL PROBLEMA VERO È CHE IL COLLE NON HA UN PIANO B". ALMENO PER IL MOMENTO