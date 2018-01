AVVISO AI NAVIGATI: A LECCE POTREBBE ANDARE IN SCENA LA “DESISTENZA” DI MICHELE EMILIANO PER AGEVOLARE LA RIELEZIONE DI MASSIMO D'ALEMA - IL GOVERNATORE PUGLIESE, SEMPRE PIU’ OSPITE INDESIDERATO NEL PD RENZIANO, SI STA RIAVVICINANDO A “BAFFINO”

N.B.M. per “il Messaggero”

Quegli stessi che gli hanno cucito addosso il poco invidiabile nomignolo di Ghino di tacco del Tacco, aggiungono però subito dopo: «D'Alema merita di tornare in Parlamento, è stato ridimensionato parecchio ma è uno che lotta, e poi per il dopo voto ha le idee più chiare degli altri del suo giro, non strizza l' occhio al M5S».

Così rivela uno che è stato nella cerchia ristretta del dalemismo, ora renziano. I bene informati raccontano che si starebbe risaldando l'asse con Michele Emiliano, proconsole pugliese, che starebbe lavorando per una sorta di desistenza pro D'Alema: piuttosto che candidargli contro personaggi noti e combattivi tipo la Cantone o Latorre, il Pd candiderebbe qualcuno non proprio in grado di coagulare voti, in modo da favorire la rielezione dell' ex deputato di Gallipoli.