AVVISO AI NAVIGATI - IL PIANO ANNUNCIATO DA PAOLO SAVONA PREVEDE INVESTIMENTI DA 50 MILIARDI (CON PIÙ DEFICIT) E SARÀ ABBINATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ, D'INTESA CON IL MINISTRO TRIA CHE HA GIA’ RIFIUTATO OGNI IPOTESI DI MANOVRE CORRETTIVE - MA CHE SUCCEDE SE LA COMMISSIONE UE SI OPPONE E I MERCATI FANNO SCHIZZARE LO SPREAD? - IL MINISTRO DELL’ECONOMIA RASSICURA: “METTEREMO IN SICUREZZA I RISPARMI DEGLI ITALIANI”

1 - TRIA: L.BILANCIO RIDURRÀ INCERTEZZA MERCATI. RISPARMI ITALIANI IN SICUREZZA

(ANSA) - "Sarà la legge di bilancio che permetterà ai mercati di capire meglio" l'impostazione della politica economica del governo, "riducendo l'incertezza che pesa ancora sul debito pubblico e mettendo in sicurezza i risparmi degli italiani". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al question time alla Camera.

2 - SAVONA & TRIA, I PIANI SU DEFICIT E INVESTIMENTI DELLA STRANA COPPIA

Estratto dell'articolo di Stefano Feltri per "il Fatto Quotidiano"

Ancora poche settimane e il piano da 50 miliardi annunciato da Paolo Savona diventerà un documento ufficiale del governo, abbinato al progetto di legge di Stabilità che ogni anno l'Italia deve mandare a Bruxelles entro il 15 ottobre. […] I conti di Savona sono semplici: per realizzare il programma di governo Lega-M5S, stima, servono a spanne 100 miliardi in una legislatura di cinque anni, 20 miliardi all'anno. […]

Savona invece vuole l'approvazione di Bruxelles a un piano da 50 miliardi di euro di investimenti che, secondo i suoi calcoli, genererà almeno 40-50 miliardi di Pil aggiuntivo ogni anno che, sempre a spanne, si traducono in 20 miliardi di gettito fiscale aggiuntivo, al netto degli inevitabili aumenti degli interessi sul debito.

Risorse da redistribuire per realizzare le promesse elettorali, dal reddito di cittadinanza alla flat tax e - si spera - far aumentare l'occupazione. Alla fine degli anni Settanta, da direttore generale di Confindustria, Savona aveva calcolato un moltiplicatore pari a tre della spesa per investimenti (ogni euro investito ne produce tre di Pil). Anche con calcoli più cauti, è il suo ragionamento, 50 miliardi di investimenti dovrebbero bastare. Come pagarli?

[…] la risposta alla domanda sulle coperture: nuovo deficit ma con l'emissione di debito comprato dagli italiani che dovrebbero attingere a quel serbatoio di risparmio indicato dall'eccesso delle esportazioni rispetto alle importazioni. Savona sa che i mercati potrebbero reagire male a queste mosse da parte di un Paese ad alto debito. Per questo il documento che verrà abbinato alla legge di Stabilità auspicherà che sia la stessa Commissione Ue a richiedere all' Italia gli investimenti. Con la copertura Ue (a oggi improbabile ma è anche vero che nessun governo precedente l' ha chiesta) ci sarà uno scudo contro la speculazione sul debito.

[…] Nell' approccio di Savona, o la Commissione approva il piano dell' Italia o si assume la responsabilità di innescare la speculazione. […] Savona si è preoccupato di costruire una piena condivisione dentro il governo di questa sua strategia. […] Chi si aspetta che Tria argini il piano Savona[…] rischia di rimanere deluso.

Savona ha già ottenuto un primo segnale concreto di sintonia: Tria si è opposto a ogni ipotesi europea di manovra correttiva (l'Italia non ha rispettato gli impegni di riduzione del debito e dovrebbe fare un intervento da 10 miliardi nel 2018). […] Se la Commissione europea respinge tutte queste richieste e, come reazione al negoziato con Bruxelles, i mercati iniziano a rendere più costoso il debito? "La patata bollente tornerà nelle mani del popolo e del Parlamento", ha detto Savona nella sua audizione del 10 luglio. A quel punto anche il dibattito sul piano B e l' uscita dall' euro forse potrebbe smettere di essere soltanto accademico e diventare molto concreto.