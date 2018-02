IL BANANA SCIVOLA SULLE UNIONI GAY - RENZI: ‘PRONTI ALLA BATTAGLIA SE IL CENTRODESTRA LE ABOLISCE’. DIACO LANCIA LA CAMPAGNA TWITTER E LA CARFAGNA ACCORRE: ‘SUI DIRITTI MAI IL PASSO DEL GAMBERO’. E PARE CHE SILVIO, CHE CON FRANCESCHINA PASCALE ERA DIVENTATO UN PORTABANDIERA DEI DIRITTI LGBT, SI RIMANGERÀ LA SPARATA STASERA IN TV…

pierluigi diaco rtl 102.5

UNIONI CIVILI: RENZI A DIACO: PRONTI A BATTAGLIA SE LE ABOLISCONO

"Da cattolico sono entusiasta che molte persone si siano potute promettere amore davanti ad un pubblico ufficiale, un diritto in piu' non e' da combattere. Mi colpisce che qualcuno voglia tornare indietro. L'Italia sta ripartendo sul fronte dei diritti, del sociale ma anche dell'economia. Bisogna andare avanti non tornare indietro come si vorrebbe fare sulle unioni civili". Cosi' il segretario del Pd Matteo Renzi a Rtl. 102.5 risponde al conduttore Pierluigi Diaco che il 5 Novembre scorso si è unito civilmente con il suo compagno. Se il centrodestra volesse abolire le unioni civili, voi dareste battaglia? Gli e' stato chiesto da Diaco. "Assolutamente si'" la risposta.

UNIONI CIVILI:CARFAGNA, NON IN DISCUSSIONE DIRITTI ACQUISITI

(ANSA) - "Per quanto concerne le unioni civili ho avuto modo di parlare con il presidente Berlusconi e, come spiegherà lui approfonditamente nel corso della giornata, non mettiamo e non metteremo mai in discussione i diritti acquisiti. Non è il principio ad essere sbagliato ma la legge che è stata approvata. Quello che il presidente Berlusconi intendeva dire è che se fosse stato lui al governo avrebbe varato una norma diversa". Così Mara Carfagna, portavoce di Forza Italia alla Camera dei deputati, nel corso di un'intervista ad Agorà.

pierluigi diaco‏ @pierluigidiaco

Le #UnioniCivili sono una conquista di civiltà che nessun politico dovrebbe osteggiare. Chi le mette in discussione non conosce l'amore

Mara Carfagna‏ @mara_carfagna

Mara Carfagna ha ritwittato pierluigi diaco

Caro Pierluigi, sai già come la penso: il passo del gambero mai, specie sui diritti. Non può succedere.

Beppe Sala‏Account verificato @BeppeSala

Beppe Sala ha ritwittato pierluigi diaco

Caro Pierluigi la penso come te: indietro non si torna

