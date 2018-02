28 feb 2018 10:36

I BARILI DATEVELI IN FRONTE - NEL 2019 GLI STATI UNITI SARANNO IL PRIMO PRODUTTORE AL MONDO DI PETROLIO MENTRE OPEC E RUSSIA TAGLIANO LA PRODUZIONE PER FAR ALZARE I PREZZI (MA NON CI RIESCONO) - E TRA I DUE LITIGANTI, GODE LA CINA CHE PUNTA TUTTO SULL’ENERGIA ELETTRICA E SUL NUCLEARE