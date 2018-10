''NON È DETTO CHE UNA COSA GIUSTA SIA SEMPRE LEGALE'' - VIDEO: CROZZA IN DIFESA DI MIMMO LUCANO. ''PER CAMBIARE IL MONDO IN MEGLIO OGNI TANTO QUALCHE NORMETTA DEVI ANCHE SCARDINARLA. SE IL SIGNOR SCHINDLER AVESSE RISPETTATO LA LEGGE...'' - IL RACCONTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: ''SI ERANO INVENTATI LA DIFFERENZIATA COI SOMARELLI, GESTITA DAGLI IMMIGRATI'', E IL RESTO DEL ''MODELLO RIACE''