LA BEFFA DI TRIA - STA PER ARRIVARE UN ALTRO NOME IMPORTANTE NELLA COMPAGINE DEI PORTAVOCE GOVERNATIVI: DA DOMANI ADRIANA CERRETELLI GIÀ EDITORIALISTA DEL 'SOLE 24 ORE' A BRUXELLES PER L'EUROPA SARÀ LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA - UNA BELLA ‘’PROVOCAZIONE” PER IL GOVERNO PENTALEGHISTA: È LA PIÙ EUROPEISTA CHE ESISTE IN ITALIA…

Marco Antonellis per Dagospia

giovanni tria

I problemi con la stampa per il governo gialloverde non finiscono mai ed è proprio per questo che dopo il super lavoro svolto da Iva Garibaldi per Matteo Salvini e Rocco Casalino per il Premier Conte, ecco che sta per arrivare un altro nome importante nella compagine dei portavoce governativi: da domani Adriana Cerretelli già editorialista del Sole 24 Ore a Bruxelles per l'Europa sarà la portavoce del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. Una bella ‘’provocazione” per il governo pentaleghista: è la più europeista che esiste in Italia…

