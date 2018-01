BELLEZZE A 5 STELLE! DA MERKEL A DI MAIO: ECCO "FRAU" ALESSIA D’ALESSANDRO, GIA’ CONSULENTE ECONOMICA DELLA CDU E ORA CANDIDATA ALLA CAMERA IN CAMPANIA PER IL M5S: SFIDERA’ IL PIDDINO FRANCO ALFIERI, L'EX SINDACO DI AGROPOLI (QUELLO DELLE “FRITTURE DI PESCE” ESALTATO DA DE LUCA)

Una candidata (in Campania) strappata alla Merkel. Si tratta di Alessia D’Alessandro, 28 anni, economista, plurilaureata, parla cinque lingue e lavora come staffista al Centro ricerche economiche della Cdu, il partito della Cancelliera tedesca. D’Alessandro è candidata all’uninominale ad Agropoli.

Tra gli altri sfiderà Francesco Alfieri, ex sindaco dem del comune campano e Marzia Ferraioli, docente di procedura penale all’Università Tor Vergata di Roma. D’Alessandro, raccontano nel Movimento, è nata ad Agropoli, città che ha lasciato cinque anni fa per trasferirsi in Germania.

- Una consulente economica della Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel. È la carta che mette in campo ad Agropoli il Movimento Cinque Stelle che candida alla Camera Alessia D’Alessandro per sfidare all’uninominale Franco Alfieri, il candidato del Pd assurto alle cronache come il sindaco «delle fritture di pesce», sulla scorta di una battuta del governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’ultima campagna referendaria

