BELLO FICO - I LEGHISTI (E I RENZIANI) TEMONO CHE IL PRESIDENTE DELLA CAMERA SI STIA PREPARANDO A TRASFERIRSI A PALAZZO CHIGI, CON LA BENEDIZIONE DEL QUIRINALE, QUALORA FOSSE NECESSARIO NEI PROSSIMI MESI METTERE IN PIEDI IN FRETTA E FURIA UN GOVERNO PUR DI EVITARE DI ANDARE AD ELEZIONI ANTICIPATE…

Marco Antonellis per Dagospia

fico

"Fico faccia il presidente della Camera. Siamo qui a parlare di edilizia, per rispetto dell’Ance non vado oltre". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, entrando oggi all’Assemblea dell’Ance. Ma a volte il "non detto" è più importante di quanto viene detto e allora quello che Matteo Salvini non vuole dire ("non vado oltre") lo diciamo noi perchè all'interno della Lega guardano con sempre maggior sospetto all'attivismo di Roberto Fico, il giovane Presidente della Camera. Perchè?

di maio conte salvini

Perchè nella migliore delle ipotesi ritengono si stia ritagliando un ruolo alla Gianfranco Fini, nella peggiore tra i vertici di via Bellerio serpeggia il timore che si stia ritagliando un profilo da futuro Presidente del Consiglio (con la benedizione del Quirinale) qualora fosse necessario nei prossimi mesi mettere in piedi in fretta e furia un governo pur di evitare di andare ad elezioni anticipate.

Come spiegano fonti di primo piano leghiste "Mattarella non acconsentirà mai e poi mai alle elezioni anticipate per cui, come nelle migliori tradizioni italiche, si sta preparando il terreno ad altri scenari ed altre maggioranze.

NICOLA ZINGARETTI RENZI

D'altra parte i 5Stelle, con buona pace di Gigino Di Maio, non potrebbero certo dire di no al loro Presidente della Camera così come anche il Pd derenzizzato - peraltro da big di stretta osservanza mattarelliana come Gentiloni e Franceschini - difficilmente si tirerebbe indietro di fronte ad un'ipotesi di governo Fico sospinta dal Colle".

Insomma, il vero incubo di Salvini (ma non è solo il suo, basta chiedere a Matteo Renzi) è che qualcuno con la benedizione dall'alto stia già lavorando a nuovi scenari qualora le cose per l'attuale governo nei prossimi mesi non dovessero andare per il verso giusto.

salvini mattarella

D'altra parte anche dal Colle non fanno mistero che Fico è uno di quelli che "ci ha maggiormente difeso" durante la furiosa richiesta di impeachment della scorsa estate. Ed il recente tour di accreditamento europeo da parte del Presidente della Camera rivela più di mille parole. Per non parlare dei continui distinguo in tema di sicurezza e immigrazione. Toni e modi perfetti per esplorare nuove ipotesi di governo.