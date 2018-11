BERLUSCONI CI CREDE: DOMANI POTREBBE ESSERE IL GRAN GIORNO DELLA RIABILITAZIONE - DA STRASBURGO GIUNGONO SEGNALI POSITIVI: LA CORTE POTREBBE DARE IL VIA AL RITORNO DEL CAV IN POLITICA - IN EUROPA CHI PRIMA LO CONTRASTAVA (LA MERKEL SU TUTTI) ORA TIFA PER “PAPI SILVIO” IN CHIAVE ANTI POPULISTA…

Marco Antonellis per Dagospia

angela merkel silvio berlusconi

Silvio Berlusconi in queste ore è su di giri ma non perché è contento che Matteo Salvini e Luigi Di Maio abbiano finalmente deciso di non "impiccarsi" ai decimali con la Commissione europea: Silvione è contento perché da Strasburgo giungono segnali positivi per quanto riguarda la questione della sua "decadenza", o meglio, della sua “riabilitazione”.

Domani mattina a partire dalle 11, infatti, la Corte Europea per i diritti dell'uomo deciderà una volta per tutte sul ricorso presentato dai legali di Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva allontanato dal Senato nell'ormai lontano novembre 2013. Ora però in Forza Italia si respira aria di ottimismo tanto più che gli avvocati di Silvione hanno ritirato il ricorso dopo che l' 11 maggio scorso c'era stata la riabilitazione del Tribunale di Milano che ridava all'ex premier la possibilità di ricandidarsi.

MERKEL BERLUSCONI BACIO

A questo punto, come spiegano fonti di Forza Italia, la Corte di Strasburgo potrebbe propendere per una semplice presa d' atto e dare il via libera al ritorno del grande leader in politica. Insomma, c'è un prudente ottimismo.

È evidente poi che in Europa chi prima lo contrastava (la Merkel in particolare) ora tifa Berlusconi in un'ottica anti populista e questo, si dice, conta molto nei consessi europei. Non per niente anche Silvio Berlusconi in questi ultimi mesi è stato un grandissimo sostenitore di Angela dopo anni di contrasti e incomprensioni. Magari, chissà, sperando proprio nella buona sorte con la Corte di Strasburgo.