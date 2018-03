BERLUSCONI: "HO APERTO AI CINQUE STELLE? SÌ, PER CACCIARLI VIA...” - SILVIO METTE NEL MIRINO I GRILLINI E SERRA I RANGHI DI FORZA ITALIA IN VISTA DELLE PROSSIME SETTIMANE: "CON MELONI E SALVINI SIGLATO UN PATTO CONTRO I CAMBI DI CASACCA" - E SULL’IPOTESI DEL LEADER LEGHISTA ALLA PRESIDENZA DEL SENATO…

Franco Grilli per il Giornale

Silvio Berlusconi sulle trattive e sugli scenari post-voto ha le idee chiare.

BERLUSCONI TAJANI

Il Cavaliere, partecipando ad una riunione con i parlamentari di Forza Italia, ha messo nel mirino il Movimento Cinque Stelle: "Ho aperto a M5s? Per cacciarli fuori". Poi il leader di Forza Italia ha parlato anche dell'ipotesi di Matteo Salvini alla presidenza del Senato: "È tutto così campato in aria". Il Cavaliere in un breve colloquio con i giornalisti ha anche parlato del vertice di ieri sera con il leader del Carroccio, Matteo Salvini e con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Ieri sera è andato tutto bene, è stato un vertice molto cordiale".

berlusconi 13

L'ex premier ha inoltre sottolineato che durante il vertice sono stati definiti alcuni obiettivi chiari: "Ieri sera con gli alleati abbiamo stretto un accordo perchè non ci sia nessuna possibilità di passaggio da un gruppo all’altro all’interno della coalizione, nè in Parlamento nè nelle amministrazioni locali". Insomma Forza Italia serra i ranghi per affrontare le prossime settimane che si annunciano delicate per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la formazione del nuovo governo.

silvio berlusconi silvio berlusconi 3 di maio casalino TOTI SALVINI matteo salvini archivio fotogramma ZAIA BERLUSCONI