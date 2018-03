renzi boschi

DAGONEWS

Sentenze maggiori, e sentenze minori: il voto ha tagliato via certezze, desideri, e teste (apparentemente) coronate. Cosa dobbiamo aspettarci?

Tra le sentenze maggiori: la vittoria a 5 Stelle (circa tre punti più in alto delle previsioni); il netto sorpasso di Salvini su Berlusconi (al massimo, si prevedeva un testa a testa); la catastrofe renziana, che porta il PD a perdere oltre 2 milioni e mezzo di voti rispetto al 'fiasco' di Bersani nel 2103, e a più che dimezzare il bottino rispetto alle Europee del 2014 - l'unico successo del Rignanese, in una carriera politica da capo del PD irreversibilmente costellata di fallimenti (referendum, elezioni regionali, comuni perduti a raffica).

luigi di maio beppe grillo

Tra le sentenze minori: il buco nell'acqua di Grasso e D'Alema (con poco più del 3%, raccolgono gli identici voti presi 5 anni fa da Vendola); il buco fuori dai salotti del duo Bonino-Tabacci (zero eletti, salvo quelli 'blindati' a scapito dei residui dirigenti del PD, nelle restanti zone "rosse", o di alta borghesia urbana); lo sprofondo delle listine di complemento del centrosinistra (Lorenzin e i prodiani di Insieme), che buttano via 370.000 voti - sommate, fanno gli stessi consensi di Potere al Popolo...; l'analogo sprofondo della lista UDC, nel centrodestra, che però beneficia coi suoi voti gli alleati.

berlusconi salvini meloni

Cosa aspettarci? Oltre alle inevitabili dimissioni di Renzi, e all'amara autocritica di Berlusconi - per aver nutrito le aspettative anti-immigrati a solo beneficio di Salvini - inizia adesso un tormentoso processo.

Il passaggio-clou sarà l'elezione dei Presidenti del Senato e della Camera. Soprattutto, bisognerà guardare al Senato, convocato per il 23 Marzo, dove il Presidente sarà obbligatoriamente eletto entro il 24 marzo: con un ballottaggio, se non ci sarà accordo prima, tra i due più votati.

beatrice lorenzin simbolo

Chi potrebbe fare un accordo? In pubblico, nessuno, per ora. Nel voto segreto, possono aprirsi molti giochi: ma persino un sotterraneo accordo tra i due vincitori 5 Stelle-Salvini faticherebbe a trovare una maggioranza duratura, figuriamoci un inciucio PD-Berlusconi (che Renzi ha appena escluso categoricamente).

Dunque, tutti i balletti, gli incontri, le consultazioni, i mandati esplorativi che si aprono da domani serviranno per trovare una soluzione "istituzionale" per la seconda e la terza carica dello Stato. Oppure, per uno scontro all'ultimo voto (segreto) al Senato, e in eventuali ripetizioni defatiganti a Montecitorio. Da queste votazioni passerà la possibilità di fare un governo: chi riesce a incassare una maggioranza a Montecitorio o Palazzo Madama potrebbe essere la figura che riceverà un incarico da Mattarella. Per un giro di danza? O per restare in sella? Una cosa per volta.

BONINO TABACCI LUIGI DI MAIO CON UNA FAN BERLUSCONI SALVINI LUIGI DI MAIO luigi di maio sergio mattarella