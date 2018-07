BINARI ARDENTI – CALZATO IL BERRETTO DI CAPOSTAZIONE, TONINELLI FIRMA LA DECADENZA DELL'INTERO CDA DELLE FERROVIE – VIA L’ULTRARENZIANO MAZZONCINI, RINNOVATO DA GENTILONI UN ATTIMO PRIMA DI MOLLARE PALAZZO CHIGI - IL NOME PIÙ ACCREDITATO PER SOSTITUIRE È GIUSEPPE BONOMI, VARESINO, CARO A SALVINI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 'Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di FS per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attivita' industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico' o scrive il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su facebook. 'Ora - aggiunge - la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualita' dei loro spostamenti. E in tutto questo la 'cura del ferro' ha un ruolo fondamentale'.

Il nome più accreditato per sostituire l’ultrarenziano Mazzoncini è Giuseppe Bonomi, varesino, caro a Salvini. E’ il più esperto nel campo dei trasporti della Lega: ex presidente della Sea e di Alitalia.

