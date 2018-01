BISI E RISI – I CANDIDATI DI RENZI E BERLUSCONI, ALLE PRESE CON LISTE DI SCAPPATI DI CASA, SI RIVELERANNO IL PEGGIOR ESEMPIO DI CLIENTELISMO POSTMILLENNIO - NON C’È TRACCIA DI MILLENNIALS, RICERCATORI, PERSONALITÀ CARISMATICHE, PICCOLI “NERD” CHE NE CAPISCANO DI BLOCKCHAIN, ETHEREUM, CROWDFUNDING, ROBOTICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. MA IL BANANA SE MOLLA I VARI DOTTOR STRANAMORE CHE HA ACCANTO CI RISERVERÀ QUALCHE SORPRESA

Luigi Bisignani per Il Tempo

renzi berlusconi

Questa legge elettorale regalerà al Paese un Parlamento di scappati di casa e si rivelerà il peggior esempio di clientelismo postmillennio.

Le indicazioni che stanno dando i capi bastone non fa che portare acqua al Movimento 5 Stelle nonostante sia proprio quello dei grillini il più verticistico dei partiti, con parlamentarie finte e un grande numero di incompetenti che attraverseranno i portoni di Montecitorio e Palazzo Madama.

È un peccato davvero che soprattutto Silvio Berlusconi, al suo ultimo giro da protagonista assoluto, non riesca a comporre , accanto ai più blasonati, una squadra di giovani come aveva promesso. Le liste di Forza Italia sono in mano a dei dottor Stranamore per la maggior parte incapaci di individuare trentenni di qualità e brillanti, adatti a portare aria e idee nuove. Quindi, sarà ancora una volta il Cavaliere a fare campagna elettorale da solo senza volti freschi accanto, con un dispendio di energie che poteva risparmiarsi.

BERLUSCONI BIBERON RENZI

Lo stesso discorso vale anche per il PD, dove Matteo Renzi cerca di sopravvivere a se stesso usando un bilancino che non fa certo onore al suo cursus di rottamatore. Dalle stanze del Nazareno, come da quelle di palazzo Grazioli, non esce un vento di novità.

Resta ancora poco tempo per trovare soprattutto giovani e protagonisti della società che cambia. Millennials, ricercatori, startupper, personalità carismatiche, piccoli “nerd” che ne capiscano di Blockchain, Ethereum, crowdfunding, robotica e intelligenza artificiale alcuni dei quali riuniti in nuovi partiti come lo stimolante esperimento di 10VOLTE MEGLIO.

RENZI BERLUSCONI

Se ciò, come sembra, non avverrà, non dobbiamo meravigliarci se il 5 marzo approderà in Parlamento una pletora di parlamentari alla ricerca di uno stipendio fisso che si terranno stretto finché potranno. Hai, caro Cavaliere, un occasione per passare davvero alla Storia, fai di testa tua.