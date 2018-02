11 feb 2018 16:50

BISI E RISI - TUTTI I PARTITI STANNO IMBROGLIANDO I PROPRI ELETTORI: DAL CENTRODESTRA PER NIENTE UNITO AL PD DI RENZI CHE NON RAPPRESENTA PIÙ LA SINISTRA - MA PIÙ DI TUTTI IL M5S CON DI MAIO DEGRILLIZZATO E SMANIOSO DI ANDARE AL POTERE, COGESTIRE LE NOMINE DELLA CDP E DEI SERVIZI SEGRETI MA NON DA PALAZZO CHIGI BENSÌ DA MONTECITORIO - TRA I SUOI SUGGERITORI IL BRACCIO DESTRO DI MATTARELLA, UGO ZAMPETTI, SEGRETARIO GENERALE DEL QUIRINALE