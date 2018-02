BISI E RISI - VIMINALE NEL CAOS: I GRILLINI FAVORITI DALLE SCHEDE ELETTORALI. MINNITI MANDERÀ UNA CIRCOLARE AI PRESIDENTI DEI SEGGI PER SPIEGARE MEGLIO LA NULLITÀ DEL VOTO DISGIUNTO - PALAZZO CHIGI PREPARA NUOVI SPOT. A SINISTRA SI VOTA BONINO O BERSANI MA SOLO CONTRO RENZI - IN FORZA ITALIA GHEDINI, TOTI E ROMANI REMANO PER SALVINI, MENTRE TAJANI E FRATTINI PIÙ QUIRINALE-CENTRICI

Luigi Bisignani per Il Tempo

Seggio Elettorale

È allarme al Viminale: le schede elettorali per la consultazione del 4 marzo sono di difficile comprensione. L’allerta è scattata dopo che dei fac-simile sono stati appositamente utilizzati per sondare la chiarezza del testo lungo e stretto. Molti, contrariamente alle modalità previste dalla legge, hanno votato un nome ma poi hanno scelto un partito che ne sostiene un altro, soprattutto relativamente alle coalizioni di centrodestra e sinistra dove compaiono più simboli di partiti e una serie di nomi di candidati.

SCALFARI MINNITI 1

Il problema è stato posto al Ministro Minniti e stupisce che la Presidenza del Consiglio non sia ancora intervenuta, come in passato, con uno spot che spieghi la nullità del voto disgiunto. L’ipotesi sulla quale stanno lavorando gli esperti del Ministero dell'Interno, per evitare una valanga di schede nulle, è una informativa da mandare a tutti i Presidenti delle sezioni che così potranno seguire la stessa linea interpretativa sul posizionamento corretto delle croci tra simboli e candidati. Salvo ricorsi successivi, infatti, sono proprio i Presidenti dei seggi ad avere la parola definitiva.

bonino

A questa difficoltà si aggiunge il disorientamento che c’è nell’elettorato, con il rischio che una percentuale bassa di votanti, sotto il 60 per cento, favorisca partiti come il Movimento 5 Stelle, che per di più compare da solo nella scheda.

A differenza delle altre elezioni, queste sono anche caratterizzate dal voto “contro”. A sinistra, per esempio, si registra un fenomeno nuovo tra gli iscritti al Pd: votare le liste di Bersani o della Bonino pur di danneggiare Renzi. Molti scelgono M5stelle per sfasciare il sistema, non perché si sentono grillini.

matteo salvini giovanni toti al papeete di milano marittima 3

Nel centrodestra sono iniziati già i posizionamenti del dopo Berlusconi con un asse pro Salvini, portato avanti da personaggi come Ghedini, Toti e Romani, e un altro più romano-Quirinal-centrico della coppia Tajani-Frattini. E il tentativo di raccogliere i cattolici attorno alla quarta gamba, in funzione anti Lega, è stato sabotato dalla distribuzione dei collegi sicuri, proprio dal gruppetto nordista.

maurizio gasparri antonio tajani

A tutti, Meloni compresa, va ricordato che se si tornerà, come probabile, a votare solo per la Camera, tra un anno assieme alle europee, il Cavaliere sarà sempre in campo. Grillo e Renzi in panchina.

