“LEVATI DALLE PALLE, SCEMO” – DAMIANO, IL LEADER DEI MANESKIN, NEL MIRINO DEI SOCIAL: “SCENDI DAL PIEDISTALLO. MA QUANTO TE LA TIRI?” – LA REPLICA: “MENO DI QUANTO POTREI” – IL NUOVO LOOK CON DOPPIO TAGLIO DA BORO E LA CERETTA DEL LATO B PER IL NUOVO TOUR (SOLD OUT) – VIDEO