LE BOMBE DI SAVONA - ''SE CI SFUGGE LO SPREAD, LA MANOVRA DEVE CAMBIARE. MA SONO SICURO CHE NON ARRIVERÀ A 400, VINCERÀ IL MERCATO. LA BCE DOVREBBE COMPRARE BTP PER ABBASSARLO, VISTO CHE TRA I SUOI COMPITI C'È QUELLO DELLA STABILITÀ FINANZIARIA - I MERCATI SONO STATI PIÙ CAUTI DELLA POLITICA'' - SU SALVINI E LE PEN: ''NON SONO SOVRANISTI, SONO…'' - TUTTE LE ANTICIPAZIONI DA ''PORTA A PORTA''

MANOVRA:SAVONA,SPREAD NON ARRIVERÀ A 400, VINCERÀ IL MERCATO

(ANSA) - "Sono abbastanza sicuro che lo spread non arriverà a 400, vincerà il mercato". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona durante la registrazione di Porta a Porta.

PAOLO SAVONA

SAVONA, SE CI SFUGGE LO SPREAD MANOVRA DEVE CAMBIARE

(ANSA) - "Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare".

SAVONA, LA BCE ABBATTA LO SPREAD ACQUISTANDO I TITOLI

(ANSA) - "Tra i compiti della Banca centrale europea c'è quello della stabilità finanziaria, quindi quello di abbattere lo spread, deve intervenire in acquisti" di titoli italiani. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta.

MANOVRA: SAVONA, SERVIREBBE BEN OLTRE IL 2,4%

(ANSA) - "C'è bisogno di ben oltre il 2,4%" di rapporto deficit-Pil. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona sottolineando che il Def presentato dal governo è "corretto, cauto e moderato". "Ci dicono che le previsioni della manovra sono ottimistiche? Sono i risultati di modelli egonometrici e degli interventi che noi facciamo", ha aggiunto il ministro.

PAOLO SAVONA

SAVONA,BANKITALIA-FMI?SBAGLIANO SU STABILITÀ-CRESCITA

(ANSA) - "Meno partecipo a questi scambi meglio è...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona rispondendo a Porta a Porta ad una domanda sulla polemica tra il vice premier Luigi Di Maio e Bankitalia. "L'errore che fanno sia Fmi che Bankitalia è mettere la stabilità finanziaria come presupposto dello sviluppo, io dico che devono andare almeno di pari passo. La costruzione dell'Europa non dà per scontato che si debba avere la stabilità prima dello sviluppo", ha aggiunto il ministro.

SAVONA, MERCATI SONO STATI PIÙ CAUTI DELLA POLITICA

(ANSA) - "Io ritengo che con tutte le critiche che ci sono state e lo scontro politico in atto il mercato avrebbe potuto reagire, gli speculatori avrebbero potuto fare operazioni più pesanti. La verità è che il mercato si è rivelato più cauto della politica".

SAVONA,LE PEN-SALVINI NON SONO SOVRANISTI,DEFINIZIONE COMODA

draghi

(ANSA) - Nelle dichiarazioni di Le Pen e Salvini "che cosa intravedete di sovranismo? Hanno detto 'vogliamo un'Europa più forte e più equa'. Io non ci vedo nulla di sovranista". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta. "De Gaulle non voleva la moneta unica, oggi l'abbiamo. Si tratta di migliorare il funzionamento di questi meccanismi indispensabili. La definizione di sovranismo è una definizione di comodo per non dare risposte alla gente che è insoddisfatta", ha aggiunto.

SALVINI LE PEN-2 SALVINI LE PEN-1 giovanni tria