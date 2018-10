BOZZA ITALIA: ECCO LA MANOVRA GIALLOVERDE (CON GLI ARTICOLI IN BIANCO) - 9 MILIARDI AL REDDITO DI CITTADINANZA, 7 ALLA RIFORMA DELLA LEGGE FORNERO, MA I DETTAGLI PER QUESTI DUE PUNTI CHIAVI RIMANDANO AD ALTRE LEGGI. E IL GRANDE CLASSICO DELLE NUOVE TASSE SULLE SIGARETTE. CEDOLARE AL 21% PER GLI AFFITTI COMMERCIALI, RESTA IL CANONE RAI, L'ASTA 5G GARANTISCE COPERTURE INASPETTATE

1. 73 ARTICOLI, DA CLAUSOLE IVA A REDDITO

(ANSA) - Sono 73 gli articoli della bozza della manovra. Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino al reddito di cittadinanza al rinnovo dei bonus casa, alle assunzioni nella p.a. e ad un capitolo ad hoc dedicato a Genova.

CONFERMA 9 MLD PER REDDITO CITTADINANZA

(ANSA) - E' di 9 miliardi l'anno, a decorrere dal 2019, la dotazione prevista dalla manovra per reddito e pensioni di cittadinanza.

, MAGGIORI INCASSI ASTA 5G PER COPERTURA

(ANSA) - I maggiori incassi rispetto alle previsioni che saranno realizzati con l'Asta per le frequenze 5g "concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica". E' quanto prevede uno degli articoli con le 'coperture' contenuti in una prima bozza della Legge di Bilancio. L'asta ha raggiunto i 6,55 miliardi, spalmati in più anni, mentre gli incassi preventivati si attestavano a quota 2,5 miliardi.

, AUMENTANO TASSE SIGARETTE

(ANSA) - Aumentano le tasse sulle sigarette. Nella bozza della manovra datata 23 ottobre sono previsti due articoli con "disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati" e con "disposizioni in materia di tabacchi lavorati". L'aumento riguarderà le sigarette, i sigari e il tabacco trinciato.

; 6,7MLD PER RIFORMA FORNERO IN 2019

(ANSA) - Confermato lo stanziamento di 6,7 miliardi per la riforma della legge Fornero nel 2019, che salgono a 7 miliardi all'anno dal 2020. E' quanto si legge in una bozza della manovra. La misura prevede l'istituzione di un fondo per "la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

Gli "interventi" per dare "attuazione" alla riforma della legge Fornero saranno contenuti in "appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse" previste dalla manovra (vale a dire 6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi nel 2020) che "costituiscono il relativo limite di spesa".

;CEDOLARE AL 21% PER AFFITTI COMMERCIALI

(ANSA) - Una cedolare secca al 21% sull'affitto degli immobili a uso commerciale, per i contratti stipulati nel 2019. E' una delle misure contenute nella legge di bilancio, a quanto si legge in una bozza datata 23 ottobre. L'aliquota, si precisa nel testo, è applicabile ai contratti firmati nel 2019 purché al 15 ottobre 2018 non risultasse già in essere "un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile".

, REI RESTA FINO AD ATTUAZIONE REDDITO

(ANSA) - Fino alla data di entrata in vigore del reddito di cittadinanza continuerà a sopravvivere il Rei, il reddito di inclusione introdotto nel 2017. Lo si legge nella bozza della manovra. Al nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, istituito dalla legge di bilancio, sono destinati gli stanziamenti del Fondo per la povertà, nato anch'esso nel 2017, che risulta così ridotto di 2.198 milioni nel 2019, 2.158 milioni nel 2020 e 2.130 milioni a decorrere dal 2021.

; PROROGATO CANONE RAI A 90 EURO

(ANSA) - E' prorogata la riduzione del canone Rai a 90 euro per gli anni successivi al 2018. Lo si legge in una bozza della legge di bilancio datata 23 ottobre. La misura conferma e proroga anche l'esenzione dal pagamento del canone per gli anziani con una soglia di reddito inferiore agli 8000 euro.

MANOVRA:BOZZA,POSSIBILE COMPENSAZIONE REDDITO-PENSIONI

(ANSA) - Se nell'attuazione del reddito di cittadinanza o della revisione della Fornero emergeranno risparmi di spesa sarà possibile una "compensazione" tra i due Fondi appositi creati dalla legge di bilancio. E' quanto si legge nella bozza della manovra in circolazione in queste ore. Per monitorare la spesa sarà effettuato un check trimestrale i cui risultati saranno comunicati entro il mese successivo al Mef e al Ministero del lavoro. In caso di "economie per alcune misure e maggiori oneri per altre" potranno essere effettuate "variazioni compensative".

, PER REDDITO E PENSIONI PROVVEDIMENTI AD HOC

MANOVRA: PER REDDITO E PENSIONI RINVIO AD ALTRE NORME

BOZZA; 100 MLN A FONDO PER FAMIGLIA DAL 2019

(ANSA) - Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 da destinare ad interventi a favore della famiglia. Lo si legge in una bozza di legge di bilancio datata 23 ottobre.