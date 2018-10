2 ott 2018 18:28

A BRUXELLES NON CI FANNO PASSARE NULLA, NEANCHE L’ELEZIONE DI FOA A PRESIDENTE DELLA RAI - L'EUROPARLAMENTARE OLANDESE MARIETJE SCHAAKE SCRIVE A TAJANI ESPRIMENDO PREOCCUPAZIONE: “FOA È STATO RIPORTATO COME UN REGOLARE CONTRIBUTORE DELLA PROPAGANDA RUSSA ANCHE ATTRAVERSO ‘RUSSIA TODAY’ E ‘SPUTNIK’ E HA CONDIVISO NOTIZIE CHE POSSONO ESSERE QUALIFICATE COME ‘DISINFORMAZIONE’”