ANTONIO TAJANI

Francesco Bonazzi per Alliance News

Brutto segnale per l'Italia dall'asta dei Btp Italia a 4 anni: raccolta a un quinto scarso, rispetto all’asta di maggio, nella prima giornata di emissione. E il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, prevede che il governo Conte non arriverà alle Europee.

A un'ora e mezza dalla chiusura, nella prima giornata per gli investitori retail, la raccolta si ferma a EUR400 milioni. A maggio, nella prima giornata erano stati presi ordini per EUR2,3 miliardi. La novità dell'emissione che ha preso il via oggi è che il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è fissato all'1,45%.

SILVIO BERLUSCONI ANTONIO TAJANI

C'è dunque per la prima volta in modo abbastanza tangibile la comparsa di un fattore importante sulla scena: il rischio di un disinteresse del mercato per l'Italia. Un disinteresse che non prende le parti di un Salvini o di un Juncker, nella diatriba sul 2,4%, ma “si gira semplicemente dall’altra parte”, come riassume un operatore.

Non si gira invece dall'altra parte Tajani, che è anche il numero due di Forza Italia, e oggi approfitta di una sortita milanese per lanciare due messaggi. Il primo è che "il problema dell'Italia non è convincere Juncker o Moscovici, ma i mercati". Il secondo è che per lui "questo governo è destinato a durare poco tempo, forse non arriva alle europee di maggio".

SALVINI TAJANI A VITERBO

E senza conoscere le velate minacce di Tajani, oggi Salvini ha mostrato in pubblico per la prima volta una mezza incertezza: "Niente patrimoniali, se non mi fanno saltare prima".

BTP