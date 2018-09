CAFONALINO DEL MANOVRATORE - SABATO SCORSO SALVINI ERA AL MARE A FREGENE COI FIGLI E TRA UN VENDITORE AMBULANTE, UN GHIACCIOLO E UN CASTELLO DI SABBIA, TELEFONAVA AI SUOI PER RIBALTARE LA LINEA CHE AVEVA ESPRESSO IL 3 SETTEMBRE PER CALMARE I MERCATI: ''RISPETTEREMO LE REGOLE EUROPEE''. OGGI DICE CHE BRUXELLES BOCCERÀ LA FINANZIARIA, E CHE IL GOVERNO SE NE SBATTE. COSA È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? AH, SAPERLO…

matteo salvini a fregene con i figli 5

3 SETTEMBRE - MANOVRA, SALVINI: SARÀ RISPETTOSA DI TUTTE LE REGOLE

(Teleborsa) – Salvini rassicura tutti sulla Manovra: sarà rispettosa di tutte le regole. “Sarà una Manovra economica rispettosa di tutte le regole che farà pagare meno tasse agli italiani”, ha chiarito il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo le recenti polemiche sullo sforamento o meno del tetto del 3% imposto dall’Europa.

SABATO SCORSO - SALVINI: «IL DEFICIT NON È UN PROBLEMA. LA LEGGE DI BILANCIO DOVRÀ ESSERE «CORAGGIOSA: SE LO SARÀ, E LO SARÀ, GLI ZERO VIRGOLA DI DEFICIT IN PIÙ NON CONTERANNO NIENTE»

matteo salvini a fregene con i figli 6

Dall'articolo di Marco Cremonesi per www.corriere.it

«La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente». Matteo Salvini è appena tornato a casa da Fregene: «Avevo i figli qui a Roma in gita e ho staccato la spina per qualche ora».

Che cosa significa «legge di bilancio coraggiosa»?

matteo salvini a fregene con i figli 4

«Significa che se l’Italia vuole crescere, deve investire. Come chiunque. In queste ultime settimane ho avuto modo di fare alcune chiacchierate con alcuni di questi famosi investitori esteri di cui si sente parlare. E tutti, sottolineo tutti, mi hanno detto la stessa cosa: fate una manovra coraggiosa, espansiva. Se avrà quel segno, non preoccupatevi di qualche decimale di deficit: non è un problema. Per questo io dico: sarà una manovra coraggiosa».

Il ministro all’Economia Giovanni Tria deve continuare a preoccuparsi?

matteo salvini a fregene con i figli 3

«Guardi che a me piacerebbe essere il ministro all’Economia che cambia il passo. Essere il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo. Non possiamo mai dimenticarci un numero: le manovre soffocanti hanno aumentato il debito di 250 miliardi in cinque anni. Ormai è chiaro: se il paese non cresce, il debito aumenta. Se cresce, il debito si riduce. Se fossi in Tria, chiederei a Salvini e Di Maio di fare spese intelligenti».

matteo salvini a fregene con i figli 2

Il portavoce del premier, Rocco Casalino, ha minacciato sfracelli al ministero dell’Economia.

«Credo sia stato incauto. Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire, noi lo diciamo con il sorriso».

OGGI - MANOVRA:SALVINI,SE BRUXELLES LA BOCCIA TIRIAMO AVANTI

matteo salvini a fregene con i figli 7

(ANSA) - Se Bruxelles boccia la manovra "noi tiriamo avanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se teme il giudizio dell'Europa sulla manovra. "Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese, per ridare fiducia, speranza, energia e lavoro - ha concluso - quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che faremo nei prossimi quattro anni".

MANOVRA: SALVINI, TRIA NON È MAI STATO IN BILICO

(ANSA) - Il ministro Tria? "Non è mai stato in bilico". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "È un membro del governo, un governo che in maniera compatta piano, piano con intelligenza e responsabilità - ha aggiunto - sta mantenendo uno per uno gli impegni presi".

matteo salvini a fregene con i figli 9 matteo salvini a fregene con i figli 1 matteo salvini a fregene con i figli 8