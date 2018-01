CALENDA RAMPOGNA LE CAZZATE DI RENZI – A CACCIA DEI VOTI PERDUTI, MATTEO ESORDISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE CON L’IDEA DI CANCELLARE IL DETESTATO CANONE RAI, CON FINANZIAMENTO PUBBLICO – IL MINISTRO: “I SOLDI DELLO STATO SONO I SOLDI DEI CITTADINI E DUNQUE SAREBBE SOLO UNA PARTITA DI GIRO”

Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l’idea di cancellare il canone Rai. Lo scrive Repubblica, ricostruendo un vertice “segreto” svoltosi al Nazareno. La tv pubblica dovrebbe essere contestualmente liberata, secondo l’anticipazione del quotidiano, dal “tetto” sulla raccolta pubblicitaria che ne limita l’azione sul mercato a favore dei privati, ma nel periodo transitorio, per evitarne il collasso, sarebbe sostenuta da un finanziamento pubblico pari al gettito del canone.

Sulla proposta, sempre ammesso che venga poi concretizzata, la prima reazione è del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda: “Spero – scrive su Twitter – che l’idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro”.

Si segnala, sul fronte del centrodestra, il commento intriso di scetticismo di Daniele Capezzone deputato di Noi con l’Italia: “La Rai – ammonisce – va privatizzata. Pri-va-tiz-za-ta. Fuori politica, partiti, soldi pubblici (sia sotto forma di canone sia sotto forma di altre elargizioni di stato, cioè sempre denaro dei contribuenti). Renzi invece in questi anni l’ha occupata. Oc-cu-pa-ta. Chiara la differenza?”.

A stretto giro di posta viene diffusa anche una nota del sindacato dei giornalisti Rai, l’Usigrai: “E puntuale come un orologio svizzero – si legge nel comunicato – parte la campagna elettorale e arriva l’attacco alla Rai. E’ un copione che si ripete anni. Segnaliamo che laddove si è abolito il canone il Servizio Pubblico è stato fortemente ridimensionato. A tutto vantaggio dei privati. Se questo è l’obiettivo basta dichiararlo apertamente”. […]

“Ci aspettiamo una dura presa di posizione pubblica da parte dei vertici Rai. A difesa dell’autonomia e del futuro dell’azienda. E anche per ricordare che il canone in Italia è il più basso d’Europa e ormai finanzia anche le tv private locali. Il silenzio sarebbe complice. E il rifiuto di farci vedere gli atti del ricorso contro il taglio di 150 milioni assumerebbe a quel punto un suono sinistro”, conclude la nota dell’Usigrai.