I CANDIDATI CIVETTA DEL CAV: ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA – DA TAJANI A LETTA, DA ROMANI A FRATTINI: BERLUSCONI FA IMPAZZIRE LA LEGA – OBIETTIVO SEGRETO: FAR RESTARE GENTILONI A PALAZZO CHIGI ALLA GUIDA DI UN GOVERNO DI SALUTE PUBBLICA

Il Cavalier Pompetta ripete che ha il nome del candidato premier e che lo riferirà solo alla vigilia delle elezioni. Per il momento, si produce nel gioco che conosce meglio: la distrazione di massa. Così spara il nome di Antonio Tajani, ben sapendo che se il presidente dell’Europarlamento dovesse approdare a Palazzo Chigi difficilmente sullo scranno più alto di Strasburgo tornerà un italiano.

Oppure, lancia il nome di Gianni Letta che, oltre ad avere 82 primavere sulle spalle, ha anche scarse relazioni internazionali; oltre a non spiccicare una parola d’inglese. Ma questi giochi di distrazione di massa avevano un unico obiettivo: gettare scompiglio negli alleati; soprattutto nella Lega. Infatti, Salvini c’è caduto con tutte le scarpe, sbrigandosi a dire che il premier – in caso di vittoria – si decide tutti insieme.

In realtà, Berlusconi è convinto di riuscire a salire fino al 19%. Ma ciò che è per lui più importante è tenere i lumbard a 4 punti di distanza. Così, per farli impazzire ancora un po’ è pronto a lanciare altri due nomi “civetta” per Palazzo Chigi agli alleati. E sono quelli di Paolo Romani e Franco Frattini. Motivo? Farseli bocciare ed essere così “costretto” ad un governo di salute pubblica, il cui candidato naturale a guidarlo è proprio Paolo Gentiloni; sponsorizzato – manco a dirlo – proprio dai suoi migliori collaboratori, Letta e Confalonieri…

