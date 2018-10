11 ott 2018 11:25

IL CANTONE GIÙ DAL PONTE - ''RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE'' NEI LAVORI PER IL VIADOTTO DI GENOVA. LO DICE IL CAPO DELL'ANTICORRUZIONE, CHE NON È AFFATTO CONVINTO DI COME È STATO SCRITTO IL DECRETO. ''IL COMMISSARIO NON PUÒ OPERARE IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI NORME EXTRAPENALI, E NON È UNA POLEMICA DA CACADUBBI'' - SALVINI LO CHIAMA, LUI DICE DI AVERE UN OTTIMO RAPPORTO CON CONTE E ''DISCRETO'' CON TONINELLI