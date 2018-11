LA CAPANNA DELLO ZIO THOM (YORKE) – IL CANTANTE DEI RADIOHEAD PRENDE A RANDELLATE I SOCIAL NETWORK: “SONO IL NUOVO FASCISMO. LA GENTE NON SI SENTE PIÙ RESPONSABILE PER IL PROPRIO COMPORTAMENTO” – L'AUTORE DELLA COLONNA SONORA DI "SUSPIRIA": “LA TUA OPINIONE CON LA BAVA ALLA BOCCA SU FACEBOOK NON SIGNIFICA CHE STAI PARTECIPANDO A UN DIBATTITO. SONO GRAFFITI NELLA TOILETTE”

"La gente ha cambiato modo di pensare per colpa di internet e dei social network. È fascismo: ma non nel vecchio senso. Non è nemmeno reale ma non per questo è meno pericoloso: il nuovo fascismo è questo, è la gente non si sente più responsabile per il proprio comportamento". In un'intervista rilasciata a Repubblica, Thom Yorke parla di social network e dei riflessi negativi che il loro utilizzo ha avuto sulla volontà delle persone.

"Scrivere due frasi su Twitter non significa che stai facendo una discussione. E scrivere la tua opinione con la bava alla bocca su Facebook non significa che stai partecipando a un dibattito politico. Non c'è differenza tra quello e il tracciare tremebondi graffiti nella toilette".

