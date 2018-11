22 nov 2018 09:56

PER CAPIRE COSA STA ACCADENDO IN EUROPA CI VOLEVA MARINE LE PEN: “LA FRANCIA PER ANNI HA SUPERATO PER IL DEFICIT PUBBLICO IL 3% DEL PIL, MENTRE L'ITALIA RESTAVA SOTTO. NONOSTANTE QUESTO LA COMMISSIONE EUROPEA TRATTA MACRON CON I GUANTI E GLI CONCEDE FLESSIBILITÀ, MENTRE FA PROVA DI SEVERITÀ SPROPOSITATA CON L'ITALIA PERCHÉ A ROMA I SOVRANISTI SONO AL POTERE. SE IL GOVERNO ITALIANO DIMOSTRERÀ CHE, METTENDO FINE ALL'AUSTERITÀ, SI RILANCIA L'ECONOMIA, ALLA COMMISSIONE CROLLERÀ UN MONDO..."