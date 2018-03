CARELLI, IL SIMBOLO DELLA METAMORFOSI DEI 5 STELLE - CESARA BUONAMICI: ‘LUI GRILLINO? SINCERAMENTE MI HA STUPITO’. HA LAVORATO PER LA TV DI BERLUSCONI DAGLI INIZI, SCALANDO TUTTI I GRADINI. HA INIZIATO CON GIANNI LETTA, CON CUI HA MANTENUTO OTTIMI RAPPORTI - ALESSANDRO BANFI: ‘HA UN BON TON DA PRIMA REPUBBLICA. SECCHIONE, ISTITUZIONALE, MODERATO’. SARÀ LUI A METTERE TUTTI D’ACCORDO?

Concetto Vecchio per “la Repubblica”

«Emilio Carelli grillino sinceramente mi ha stupito » , dice adesso Cesara Buonamici, che con lui condusse in coppia il Tg5 delle 13 nell' Italia berlusconiana degli anni Novanta. È quel che sussurrano un po' tutti, gli ex colleghi Mediaset, « di Emilio » , il giornalista che Luigi Di Maio vorrebbe candidare alla presidenza della Camera.

Ma forse la domanda da porsi non è tanto perché Carelli si è arruolato nel Movimento, quanto perché Di Maio si affidi a una personalità, che prima di diventare direttore di Sky Tg 24, aveva scalato tutte le posizioni all' interno dell' impero editoriale di Berlusconi; una mossa che segnala più di mille analisi la mutazione genetica dei Cinque Stelle: dagli insulti " allo psiconano" di Beppe Grillo al doppiopetto doroteo di Di Maio.

Carelli, 65 anni, iniziò a Canale 5 quando non c' era ancora nemmeno la diretta, « quando io arrivai nell' 84 lui c' era già » , ricorda Buonamici. Era nella redazione di " Italia domanda", la tribuna politica condotta da Gianni Letta, con cui negli anni ha mantenuto eccellenti rapporti; poi condusse insieme a Buonamici " Parlamento In": un format dove giganteggiavano i big del Caf ( Craxi, Andreotti, Forlani): andava in onda il sabato in seconda serata.

La diretta arrivò nel gennaio ' 92, col Tg5 diretto dal 37enne Enrico Mentana, che decise per la doppia conduzione all' americana, e una doppia conduzione in fondo c' è anche ora, con la diarchia Di Maio-Salvini.

« L' ho chiamato e mi ha detto: " Cesara, ci credo, è una bella avventura" » , spiega Buonamici.

Che tipo è? «Il compagno di lavoro ideale. Gli piace la buona tavola. Adora i suoi figli » , due gemelli, un maschio e una femmina, avuti dalla giornalista Silvia Mazzucco, la sorella della scrittrice Premio Strega Melania Gaia Mazzucco. « Anche io sono rimasto molto sorpreso, quando ho saputo che si candidava con i Cinquestelle », ammette Alessandro Banfi, già vicedirettore del Tg5: « Carelli ha un bon ton da Prima Repubblica. Equilibrato, secchione, istituzionale, moderato, ha organizzato da zero una redazione a Sky, potrà fare bene come presidente della Camera. La sua storia è anche il segno che le ideologie non sono più così importanti».

Carelli potrebbe essere l' uomo che mette tutti d' accordo: Di Maio, Salvini e Berlusconi. Nel video della festa grillina del 4 marzo, quando, davanti alle proiezioni, Di Maio e Bonafede si abbracciano come dopo un gol, Carelli batte educatamente le mani. I militanti M5S commentano i suoi post oxfordiani su Facebook con « grazie di tutto, nostro gentleman » . Dev' essere cambiato anche il popolo grillino.

