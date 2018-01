IL CAV E LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE – NEL SIMBOLO DI FORZA ITALIA C’E’ SCRITTO “BERLUSCONI PRESIDENTE”. I GRILLINI S’INCAZZANO: FINO ALL’AGOSTO 2019 NON PUO’ ANDARE A PALAZZO CHIGI – MA L’8 MARZO PROSSIMO POTREBBE ARRIVARE LA RIABILITAZIONE: 4 GIORNI DOPO IL VOTO

SIMBOLO FORZA ITALIA

D.Mart. per il Corriere della Sera

«Berlusconi presidente» c' è scritto sul simbolo di Forza Italia per le elezioni del 4 marzo. Il deposito avverrà entro il 19 gennaio al Viminale ma i grillini e Dario Stefàno (il presidente della giunta del Senato che propose la decadenza di Berlusconi dopo la sua condanna) accusano: «È pubblicità ingannevole perché Silvio Berlusconi non potrà rivestire la carica di presidente del Consiglio prima dell' agosto 2019, ai sensi della legge Severino. Salvo la riabilitazione, che potrebbe in ipotesi essere concessa dopo l' 8 marzo prossimo, ma solo in ipotesi».

Berlusconi con una delle prime immagini con dietro il simbolo di Forza Italia

La questione verrà vagliata dopo il 19 gennaio dalla commissione presieduta dal prefetto Maria Grazia Nicolò, capo dei Servizi elettorali del Viminale.