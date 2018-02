CELENTANO FA L'ENDORSEMENT DI LUIGI DI MAIO E DÀ DELLO 'STRONZO DEMENTE' A SGARBI DOPO LA SUA LITE CON FORMIGLI, ''UNO CHE RISCHIA LA VITA IN SIRIA'' (VIDEO) - GIGGINO SBAGLIA I CONGIUNTIVI? ''A VOLTE È MEGLIO PERDERLO, UN CONGIUNTIVO. LO SANNO TUTTI CHE SONO UN GRILLINO FIN DALLA PRIMA ORA, DI MAIO HA FATTO UNA SQUADRA DI GOVERNO'' - MA IL MOLLE-AGIATO NON DISDEGNA NEANCHE LA DESTRA: ''A PARTE SGARBIS, NON MI SEMBRA SI COMPORTI MALE'' (DA 'IL FATTO QUOTIDIANO')

CELENTANO: SGARBIS E IL MONDO DEI DEMENTI

Estratto dell'intervento di Adriano Celentano sul ''Fatto Quotidiano''

CELENTANO GRILLO

In questa "fiera elettorale", dove tutto si vende a buon mercato e chiunque è pronto a svenarsi per qualche voto in più, non poteva mancare un "urlatore" come Sgarbis che, nonostante la sua dialettica, davvero invidiabile specie quando ci guida lungo i sentieri dell' ARTE , spesso poi si perde a causa di quel suo carattere di MERDA .

Carattere che lo sprofonda come un macigno nel mondo dei DEMENTI .

(...)

ADRIANO CELENTANO

"Fascista, fascista, fascista", con una nota in più stavolta, quella dello stronzo che più di tutti ti appartiene e tu, ingiustamente, l' hai rivolta a uno come Formigli, che invece dovresti ringraziare per il grande impegno che ci mette al servizio dei cittadini.

(...)

Fra poco, le armi a quei ragazzini che picchiano e uccidono senza una ragione arriveranno direttamente da Palazzo Chigi

(...)

SGARBI FORMIGLI

Eh no, Sgarbis, lo stronzo sei tu. Formigli rischia la vita in Siria. (...)

(...)

[Q]uando poi dici cazzate come quella che hai detto su Di Maio: "Allarme!!! A Di Maio è sfuggito un congiuntivo, non può diventare Presidente del Consiglio, è pericoloso".

Ma quando l' hai pensata questa? È chiaro e lo sanno tutti, io sono un GRILLINO fin dalla prima ora, ma proprio per questo penso che a volte è meglio perderlo, un "congiuntivo". Solo così si riesce a fare una squadra di governo come io credo che Luigi Di Maio abbia fatto.

LUIGI DI MAIO DAVIDE CASALEGGIO

Ma tu, Sgarbis, non puoi capire. (...) [La tv] per te rimarrà un lontano ricordo nessuno più ti inviterà. Fra l' altro, così facendo, fai del male anche alla destra. Che, a parte te, non mi sembra si comporti male.