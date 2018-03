CHE FAI, MI CACCI? - THERESA MAY ESPELLE 23 DIPLOMATICI RUSSI, ‘SPIE NON DICHIARATE’, E PROMETTE SANZIONI FINANZIARIE CONTRO GLI OLIGARCHI. MA GLISSA SULLA RICHIESTA DEL LIB-DEM CABLE DI COLPIRE ANCHE USMANOV, COMPROPRIETARIO DELL’ARSENAL - IL PORTAVOCE DI CORBYN, ACCUSATO DI ESSERE UN EX INFORMATORE DEL KGB, NON SI FIDA DELLA RICOSTRUZIONE GOVERNATIVA: ‘CI DOBBIAMO FIDARE DEI SERVIZI DOPO IL PASTICCIO DELL’IRAQ?’ - PURE SALVINI PARLA DEI RAPPORTI CON LA RUSSIA

SPIA RUSSA:MAY ANNUNCIA ESPULSIONE 23 DIPLOMATICI

(ANSA) - Theresa May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna. I diplomatici avranno una settimana per partire, ha detto la premier britannica ai Comuni.

may putin

May ha aggiunto che il Regno Unito si riserva di adottare "altre misure di fronte a eventuali ulteriori provocazioni russe". Non ha però risposto direttamente alla richiesta di un deputato Tory, Julian Lewis, di preannunciare l'espulsione anche dell'ambasciatore di Mosca - finora non prevista - nel caso in cui la Russia, come è pressoché scontato che accada, reagirà in modo proporzionale al provvedimento contro i suoi 23 diplomatici.

May ha glissato anche sulla richiesta del leader liberaldemocratico, Vince Cable, che ha pienamente approvato il suo intervento, di prendere di mira in modo specifico le proprietà nel Regno Unito di singole personalità indicate dal blogger e oppositore del Cremlino Aleksei Navalni. Fra queste, l'uomo d'affari Alisher Usmanov, comproprietario fra l'altro dell'Arsenal e autore di dichiarazioni favorevoli a Vladimir Putin, o il vicepremier russo Igor Suvalov, a cui viene attribuito il possesso di una lussuosa casa a Londra.

vince cable

MAY, SANZIONI FINANZIARIE CONTRO OLIGARCHI

(ANSA) - Theresa May ha annunciato provvedimenti legislativi per prendere di mira i patrimoni in Gran Bretagna di uomini d'affari e funzionari russi ritenuti sospetti in relazione al tentato avvelenamento con agente nervino dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Ha inoltre preannunciato misure restrittive e controlli sui voli privati, sugli ingressi e sui movimenti di queste persone. Inoltre, il governo britannico intende "congelare ogni asset dello Stato russo" che ritenga utilizzabile a scopi ostili.

SPIA RUSSA: DIPLOMATICI ESPULSI SONO 'SPIE NON DICHIARATE'

(ANSA) - I 23 diplomatici russi di cui la premier britannica Theresa May ha annunciato l'espulsione dal Regno Unito in relazione all'asserita "colpevolezza dello Stato russo" nell'episodio della tentata uccisione a Salisbury con un agente nervino dell'ex spia Serghei Skripal e di sua figlia Yulia "sono stati identificati come ufficiali dell'intelligence non dichiarati". Lo riferiscono i media citando un passaggio del botta e risposta fra May e numerosi deputati nell'ambito del dibattito seguito alle dichiarazioni del primo ministro sul caso Skripal. Dibattito che è ancora in corso.

SKRIPAL E FIGLIA

MOSCA,INACCETTABILE ESPULSIONE DIPLOMATICI

(ANSA) - La decisione del governo britannico di espellere 23 diplomatici russi per il caso Skripal è "del tutto inaccettabile, ingiustificata e miope": lo ha dichiarato l'ambasciata russa a Londra aggiungendo che "tutta la responsabilità per il deterioramento dei rapporti tra Russia e Gran Bretagna ricade sull'attuale leadership politica britannica".

SPIA RUSSA:MAY A ONU,AGGRESSIONE COERENTE METODI MOSCA

(ANSA) - L'attacco chimico di Salisbury "è un'azione coerente con il modello di aggressione da parte dello Stato russo": lo afferma la premier britannica Theresa May in una lettera inviata al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

SKRIPAL1

"Il governo britannico ritiene altamente probabile che Mosca sia responsabile" per il tentativo di attentato, ha precisato May nella lettera al segretario generale dell'Onu, sottolineando che nessun paese eccetto la Russia ha contemporaneamente le capacita' per un attacco chimico e il movente per colpire l'ex spia. May ha precisato che avrebbe inviato una copia della missiva anche al presidente del Consiglio di sicurezza Onu.

SPIA RUSSA: CORBYN, ATTACCO ABOMINEVOLE, BENE MAGNITSKY ACT

(ANSA) - Il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha definito "abominevole" l'attacco di Salisbury contro l'ex spia russa Serghei Skripal, invocando tuttavia una reazione più multilaterale sull'episodio. Corbyn, rispondendo all'intervento della premier Theresa May sul caso Skripal, ha puntato il dito sulla necessità di colpire in particolare i patrimoni dei "corrotti" e degli "oligarchi" russi trasferiti in Gran Bretagna, apprezzando l'annuncio della premier di sostenere una versione britannica del Magnitsky Act Usa, per colpire gli interessi di uomini d'affari e funzionari ritenuti legati alle azioni del Cremlino.

SKRIPAL AVVELENATO

Mentre ha sollecitato garanzie per gli esuli russi nel Regno, ricordando la morte ieri in circostanze non ancora chiarite dell'ex businessman Nikolai Glushkov, e rivolgendo un elogio agli attivisti democratici russi. Nel contempo ha tuttavia insistito sulla necessità di mantenere "un robusto dialogo" diplomatico con Mosca, espressione che ha suscitato polemiche, allontanandolo anche dalle posizioni inflessibili di altri deputati labour.

SALVINI,SE RUSSIA AVVELENA SPIE CAMBIA RAPPORTO MA NON CREDO

(ANSA) - "Nel 2018 non si va in giro ad avvelenare le persone, ma non penso ci siano governi che amano avvelenare le persone in giro per il mondo. Se ci sono prove concrete ne riparliamo: se ci fossero responsabilità accertate, cambierebbe il nostro rapporto. Ma non mi fermo a commentare dubbi o supposizioni. Continuo invece a pensare che le sanzioni alla Russia siano una follia economica, geopolitica e commerciale". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini alla stampa estera commentando il caso dell'avvelenamento dell'ex spia Sergej Skripal. "Di 'si dice' e di fake news ne abbiamo viste e sentite tante. Fino alla settimana scorsa si leggeva che le elezioni italiane sarebbero state sconvolte dagli hacker russi... mi sembra invece che gli italiani abbiano votato senza problemi, mentre degli hacker russi non ne abbiamo tracce", aggiunge.

alisher usmanov

SPIA RUSSA: DUBBI PORTAVOCE LABOUR SU RICOSTRUZIONE 007

(ANSA) - E' "problematico" per la leadership laburista fidarsi solo delle ricostruzioni dell'intelligence britannica sulla responsabilità diretta attribuita alla Russia per l'attacco chimico di Salisbury contro l'ex spia Serghei Skripal, tenuto conto delle false informazioni del passato sulle armi di distruzioni di massa dell'Iraq di Saddam. Lo ha detto il portavoce di Jeremy Corbyn suscitando un vespaio di polemiche.

ALISHER USMANOV

"Il governo ha accesso a informazioni d'intelligence su questo caso che altri non hanno. Tuttavia vi è una storia relativa ai rapporti dell'intelligence sulle armi di distruzione di massa che è problematica, per usare un eufemismo", ha detto il portavoce. Parole definite "oltraggiose" da alcuni deputati Tory in parlamento e condannate anche da Theresa May, la quale ha invece ricevuto pieno sostegno, dal fronte delle opposizioni, dai capi dei governi locali di Scozia e Galles: la nazionalista Nicola Sturgeon e il laburista Carwyn Jones, che in queste ore stanno incontrando la premier per esprimere peraltro il loro dissenso sulla politica del governo sulla Brexit.

corbyn corbyn corbyn putin con alisher usmanov jpeg