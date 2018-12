CHE FAI, RUBY? – IL COMUNICATO DI NICCOLÒ GHEDINI SULLE DICHIARAZIONI DELL’EX AVVOCATO DI KARIMA EL MAHROUG: “MAI VI SONO STATI CONTATTI DIRETTI O INDIRETTI PER FARLE OTTENERE DENARO. LA CIRCOSTANZA INFINE CHE IL PRESIDENTE BERLUSCONI NON FOSSE A CONOSCENZA DELLA SUA MINORE ETÀ È CRISTALLIZZATO IN UNA BEN NOTA SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE DI CASSAZIONE”

ruby

1 – IL BUNGA BUNGA NON MUORE MAI - ‘RUBY HA RICEVUTO 5 MILIONI DA BERLUSCONI’. A RIVELARE IL SEGRETO DI PULCINELLA È IL SUO EX AVVOCATO: ‘RINUNCIO AL SEGRETO E RACCONTO TUTTO. FURONO PAGATI TRAMITE LA BANCA DI ANTIGUA SU UN CONTO MESSICANO. 2 MILIONI ANDARONO AL SUO EX FIDANZATO LUCA RISSO, 3 A LEI, CHE POI LI HA GIRATI A DUBAI. A QUEL PUNTO…’

niccolo ghedini

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bunga-bunga-non-muore-mai-lsquo-ruby-ha-ricevuto-milioni-189618.htm

http://m.dagospia.com/ruby-ha-ricevuto-5-milioni-da-berlusconi-a-rivelarlo-e-il-suo-ex-avvocato-189618

2 – COMUNICATO STAMPA DELL’AVVOCATO NICCOLÒ GHEDINI

“Le dichiarazioni rese quest’oggi a distanza di oltre sette anni dall’avv. Verzini che per circa un mese ha assistito Karima el Mahroug detta Ruby sono totalmente destituite di qualsiasi fondamento e saranno perseguite in ogni sede.

berlusconi

Mai vi sono stati contatti diretti o indiretti né con l’Avv. Verzini né con Luca Risso per far ottenere denaro a Karima el Mahroug né tanto meno mai è stata prospettata l’ipotesi della costituzione di parte civile nel processo a carico di Emilio Fede che sarebbe stata comunque così come congegnata dall’Avv. Verzini, una condotta antigiuridica fatto che incredibilmente sembra non essere chiaro al dichiarante.

La circostanza infine che il presidente Berlusconi non fosse a conoscenza della minore età di Karima el Mahroug è cristallizzato in una ben nota sentenza definitiva della Corte di Cassazione.

FEDE BERLUSCONI

Comunque l’assurdità e infondatezza di tali dichiarazioni che confliggono con quanto dichiarato dallo stesso avv. Verzini in sede di indagini alla Procura di Milano non potrà che essere accertato dall’autorità giudiziaria competente, compresa l’insussistenza di qualsiasi passaggio di denaro tramite la banca indicata, che potrà da questa essere agevolmente certificato e a cui rivolgeremo specifica istanza perché consenta ogni opportuna e pronta verifica all’autorità giudiziaria italiana”. Lo dichiara l’Avvocato Niccolò Ghedini.

ruby rubacuori RUBY KARIMA EL MAROUGH A FORTE DEI MARMI CON LA FIGLIA RUBY RUBY KARIMA EL MAROUGH A FORTE DEI MARMI CON LA FIGLIA libero aveva titolato patata bollente anche nel 2011 su berlusconi ruby rubacuori e la minetti RUBY - KARIMA EL MAHROUG RUBY BERLUSCONI RUBY KARIMA EL MAROUGH A FORTE DEI MARMI CON LA FIGLIA la polanco ha visto per due volte ruby che faceva sesso con berlusconi