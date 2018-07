CHE MALE TI FOA: TWEET! MA IL MARCELLO FOA ELETTO PRESIDENTE DELLA RAI È LO STESSO CHE PROVAVA "DISGUSTO" PER IL DISCORSO DI MATTARELLA, DEFINIVA LA BONINO "AMICA DI SOROS E ANTI-ITALIANA" E PARAGONAVA LILLI GRUBER A "UN GOMMONE?" – DI MAIO: “OGGI DIAMO IL VIA ALLA RIVOLUZIONE CULTURALE”, CIOÈ (CITAZIONE LETTERALE DI FOA) UN “SERVIZIO PUBBLICO VICINO HAI BISOGNI DEGLI ITALIANI”

DAGOSELEZIONE

GiuseppeConte‏ @GiuseppeConteIT

marcello foa salvini

Per la #Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del paese.

Luigi Di Maio‏ @luigidimaio

Fabrizio Salini amministratore delegato Marcello Foa presidente Oggi diamo il via alla rivoluzione culturale in Rai

Marcello Foa‏ @MarcelloFoa

Sono orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente della Rai. Ringrazio di cuore per la fiducia. Mi impegnerò con passione e onestà intellettuale per dare lustro alla Rai e onorare un servizio pubblico davvero vicino ai cittadini italiani.

marcello foa paragona lilli gruber a un gommone

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Oggi per una conduttrice è un giorno difficile, un abbraccio.

DrStraluna‏ @Doctor_Straluna

Con la nomina di Marcello Foa avremo Salvini in TV da Uno Mattina fino a Sottovoce di Marzullo! Valletto della sua Isoardi a La prova de cuoco ,leggerà il meteo e condurrà il tg1 e tornerà il segnale orario col suo faccione come quadrante! W la Rai

Dorian Gray‏ @_GrayDorian

Subito un cambiamento nel palinsesto #rai: su Raitre andrà in onda " Giochi con le frontiere". #Foa #nominerai #Salini #MarcelloFoa

marcello foa e' vicino 'hai bisogni' degli italiani

Gianluigi Paragone‏ @gparagone

Con Salini e Foa avremo una #Rai davvero pluralista. Con Orfeo finisce la Rai renziana, quella del Tg Unico.

Marco Furfaro‏ @marcofurfaro

Marcello Foa, vicino a Salvini, presidente Rai. Salini, vicino a Di Maio, amministratore delegato. Bello, il governo del cambiamento. Cambia tutto per non cambiare niente, sempre gli amici degli amici vanno al potere.

Gianluca Socci‏ @SocciGianluca

marcello foa disgustato da mattarella

#Foa è un fedelissimo di #Salvini mentre #Salini è stato l'ad di #La7 nel momento in cui si è trasformata nella tv del #m5s. Vogliamo aggiungere altro? #Rai #governolottizzatutto

ludovicobosalle‏ @ludovicobosall1

Con Marcello Foa alla Presidenza RAI le fake news subiranno... una drastica, repentina e temibile ‘statalizzazione’. Non servirà andare su LiberoQuotidiano per leggere di #AirforceRenzi. Ve lo ritroverete come prima notizia al Tg1. Tempi cupi.

Silvia Fabbri‏ @Silvia31165

Marcello Foa

#Salini ad e #MarcelloFoa nuovo Presidente della #Rai, sì, proprio lui, quello che retwitta i post della Tonolo, la creatrice delle fake news in rete. Benvenuta alla rivoluzione culturale in Rai...

Fausto Panunzi‏ @FPanunzi

Marcello Foa Presidente Rai. Frequentare i noeuro ha fatto bene alla sua carriera.

Stefano Feltri‏ @StefanoFeltri

Lega e M5S rassicurano che non vogliono uscire dall'euro poi mettono a capo della prima azienda culturale italiana, la Rai, un no-euro convinto come Marcello Foa. E poi si lamentano se in tanti diffidano dalle loro rassicurazioni...

marcello foa contro mattarella

Lettera43‏ @Lettera43

Il nuovo presidente della #Rai, Marcello Foa, il 17 e 19 luglio ritwittava l'influencer finanziata da CasaPound Francesca Totolo, autrice del post che ha contribuito a diffondere la fake news sullo smalto della migrante Josepha.

marcello foa contro mattarella 1

Paolo Ferrandi‏ @paferro

Il maestro Montanelli". Non di ortografia si suppone. (Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Non di Tele Lugano, della Rai)

Pietro Salvatori‏ @PietroSalvatori

Marcello Foa nuovo presidente Rai

Giulio Cavalli‏ @giuliocavalli

Il presidente RAI "super partes"? @MarcelloFoa (questa è di aprile)

Rostokkio‏ @rostokkio

Marcello Foa è il nuovo Presidente Rai. Gli auguri li farei a noi.

#UnaVitaAscappare‏ @frido1962

#salini #Foa finalmente la politica fuori dalla #Rai ...il Presidente Foa non è per nulla schierato... così poco tempo fa sul blog del Giornale da lui curato...altra promessa mantenuta...col cavolo.

marcello foa contro famiglia cristiana

marcello foa bonino amica di soros